Горожане жалуются на маршрутки, мэрия не реагирует?

Уважаемый мэр, скажите, пожалуйста, Мэрия и УГТ наведут когда-нибудь порядок с маршрутками?!

Шоферюги обнаглели, и уверены в своей безнаказанности! Один такой шофер-хамло, 110 маршрута, номер машины 2109, еще в начале августа безобразно вел себя на маршруте (03.08.18г). Останавливал в неположенных местах, где захочет, а мимо остановок пролетал. На Моссовете он пролетел мимо остановки, хотя люди приготовились на выход, на просьбу остановиться за поворотом на Токтогула, он стал нагло огрызаться, грубить, хамил не переставая и назло провез до Эркиндик! С утра испортил настроение, и из-за него опоздали на работу. Имя шофера нигде на наклейках в маршрутке не было указано. К тому же салон был прокуренный, а это уже административное правонарушение!

В Мэрию по w/app обратились с просьбой разобраться в данной ситуации, скинули фото этого шофера, месяц - тишина! Через месяц на вопрос, какое вынесли решение, в Мэрии спрашивают, "а что случилось?" Оказывается, весь месяц они были не в курсе! На наше возмущение о таком "быстром реагировании мэрии", они пообещали передать эту жалобу в УГТ, затем был звонок якобы из УГТ, что они побеседовали с шофером-хамом, и он написал объяснительную, и на этом все! На мою просьбу скинуть текст объяснительной и указать фамилию шофера, они пообещали, но уже 3 недели никакой информации!

Создается впечатление, что наведение порядка или не в компетенции, или не в интересах...

Уважаемый мэр, ждем Вашего ответа!

Народную новость прислали Горожане.