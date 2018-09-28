В Финполе новый заместитель председателя - Сагынбек Абдылдаев

VB.KG в пресс-службе ГСБЭП подтвердили, что Абдылдаев Сагынбек Токонович назначен заместителем председателя ГСБЭП при ПКР.

Что о нем известно?

26 января 1969 года рождения

Образование: высшее экономическое, юридическое (Кыргызский государственный национальный университет);

Классный чин, воинское звание: - полковник финансовой полиции; назначен со вчерашнего дня

Карьерный рост:

06.1987-04.1989 Служба в Вооруженных силах Кыргызской Республики (Афганистан) Офицер

02.1993-09.1995 Управление охраны при Президенте Кыргызской Республики, офицер охраны

03.1999-08.2002 Государственная таможенная инспекция при Министерстве финансов Кыргызской Республики, Начальник управления

08.2002-02.2007 Проходил службу в органах национальной безопасности Кыргызской Республики, Начальник управления

11.20.07-09.2008 Финансовая полиция при Правительстве Кыргызской Республики Начальник отдела

09.2008-01.20.10 Служба финансовой полиции Кыргызской Республики Начальник отдела

01.2010-06.2011 Управление по борьбе с налоговыми и таможенными преступлениями ГСФП при ПКР, Заместитель начальника управления

06.2011-07.2012 УГСФП при ПКР по г.Бишкек Заместитель начальника управления

07.2012-07.2013 Управление по борьбе с правонарушениями в сфере экономики и финансов ГСБЭП при ПКР начальник управления

07.2013-03.2014 1-Управление (по борьбе с экономическими преступлениями) ГСБЭП при ПКР, начальник управления

03.2014-07.2014 УГСБЭП при ПКР по Чуйской и Таласской областям начальник управления

12.2015-12.2016 УГСБЭП при ПКР по Чуйской области начальник управления

12.2016-09.2018 Управление оперативной работы ГСБЭП при ПКР, Начальник Управления

09.2018 ГСБЭП при ПКР - Заместитель председателя