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Лунара Мамытова: Я лично знаю пенсионеров, которые каждый год путешествуют

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- Оксана Гут
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После публикации VB.KG о том, что "Мамытова уверена, что с пенсий в КР можно накопить на отпуск за границей" в адрес заместителя министра труда и соцразвития обрушилась волна критики. В частности, пользователи Сети и читатели VB.KG крайне возмущены тем, что чиновница, "занимая такой высокий пост, будто не знает, что большинство пенсионеров едва сводят концы с концами", мол, о каких путешествиях может идти речь.

К примеру, вот несколько комментариев от наших читателей:

"Проработав 30лет и выйдя так называемый заслуженный отдых моя пенсия 3000 сом и интересно как можно на такие деньги откладывать если даже на нормальное питание не хватает. Конечно толстосумы этого не поймут, поэтому всех таких умников надо посадить на такую крутую пенсию, пусть хотя-бы с полгода поживут и при том ещё оплатят коммунальные расходы".

"Сама отдыхает за границей, а откуда у нее такие деньги? Сосед 20 лет работал учителем в школе и у него пенсия 2500. Он на гроб и место на кладбище собирает, какая заграница? У него на лекарство денег нет".

"Лунара.....моя мама работала 35 лет работала в колхозе, потом 10 лет поваром, сейчас она получает 5 000 сом пенсии....это чтобы вы знали".

"Прошу вас проведите аттестацию рабочих мест своих сотрудников, чтобы они знали, какая средняя пенсия в Кыргызстане. Это называется издевательство над пенсионерами. Мы не можем свести концы с концами. Сегодня международный ДЕНЬ ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ. Спасибо ВАМ, за ваши старания и вашу глупость. Чтобы такое написать надо быть полностью неадекватной и не владеть вообще ситуацией".

Сама Лунара Мамытова внесла коррективы в теперь уже скандально известный пост на своей странице в Инстаграм. Она вместо слов "пенсионеры 6-7 тысяч с пенсий собирают" написала "некоторые работающие пенсионеры с пенсий собирают" на поездку в желаемую страну.

Изначальный текст:

"Ооба баягы кара кунго деген. Андай болбосо пенсионерлер пенсиясынан 6-7 мин чогулткандай, топтоп, туристтик компаниянын бирине барып, кыялындагы бир мамлекетке бар".

Исправлено:

"Ооба баягы кара кунго деген. Андай болбосо кээ бир иштеп жаткан пенсионерлер пенсиясынан чогулткандай, топтоп, туристтик компаниянын бирине барып, кыялындагы бир мамлекетке бар".

Мамытова также дописала, что знает лично таких пенсионеров, они каждый год путешествуют. ("Мен ошондой пенсионерлерди билем, жыл сайын саякатташат").

Позже уже на своей странице в Facebook замминистра труда и соцразвития напомнила своим подписчикам, что "сегодня, 1 октября, день пожилых людей". Мамытова будто отчиталась перед гражданами, перепечатав сухую статистику.

"По данным Соцфонда зарегистрировано 633,9 тысяч пенсионеров, чей средний размер пенсий составляет 5550 сомов. В соответствии с законом КР мужчины уходят на пенсию в 63 года, а женщины в 58 лет. На сегодняшний день в Кыргызстане 478,7 тысяч пожилых людей, что составляет 7,6 процентов от всего населения нашей страны. В министерстве соцразвития работают 17 социальных стационарных учреждений, где оказывают помощь 2382 гражданам. А 920 социальных работников обслуживают 7577 одиноких стариков и людей с ограниченными возможностями. Каждый год с 15 сентября по 15 октября в Кыргызстане проводится "месячник" с целью оказания дополнительной помощи пожилым людям", - написала Лунара Мамытова.

И добавила, "у кого есть старики - у того есть счастье. Мы должны уважать их и заботиться о них".


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URL: https://www.vb.kg/373886
Теги:
Минтруда, Министерство социального развития, пенсии, пожилые люди, туризм, Лунара Мамытова, Кыргызстан, Отпуск
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Комментарии
Лунаре
01.10.2018, 16:10

Напомаженная обезьяна, лучше заткнись. От тебя тошнит уже.

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Жалоба модератору
Гражданин
01.10.2018, 16:10

Ну если должна уважать изаботиться о них тогда подними им пенсию чтоб они могли съездить за границу, сможешь или ты можешь только болтать?

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Nazka
01.10.2018, 16:17

Моей маме 62 года, она даже в Казахстане не была! 

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Пенсионер
01.10.2018, 16:29

Спасибо вам, Лунара , за такую заботу. Дай вам, аллах такой жизни, с пенсией 3 тысячи. Будьте счастливы и нив чем себе не отказывайте. Я думаю, вот тогда вы вспомните о поездках за границу. А мы себе не можем позволить Иссык-Куль. Потому что депутаты получают очень маленькую зарплату, поэтому все гос. служащие и депутаты ездиют отдфхать по профсоюзным путевкам. Вот такая у нас забота о старшем поколении. ЭӨто вам к сведению, если вы не владеете этой ситуацией

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я
01.10.2018, 16:41

В нормальной стране после таких публикаций просят отстранить от работы хотя бы во время проведения расследования а НАШИ как "пиявки" все присосались  к должности.  

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Шмаре
01.10.2018, 16:46

Эта м*******а никак успокоиться не может? Отправить назад к себе в колхоз ее нужно. Тяпкой поле х******ь ей сам доктор прописал, с таким е*******м

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Будущий пенсионер.
01.10.2018, 16:48

Посмотрел биографию этого замминистра. Ни на одной ее работе интеллект не был нужен.  Была ведущей на телеканалах - читала написанное, "говорящей головой" была. Потом решила стать депутатшей - там тоже мозги не надо напрягать, достаточно иногда говорить "умные вещи" и правильно голосовать. Потом замминистра назначили...

Таким как ей государственные должности противопоказаны, так как она ничего не знает о реальной обстановке в Кыргызстане. Советовать пенсионерам откладывать и путешествовать - потрясающая глупость для замминистра. Попробовала бы она сама прожить в месяц на 5,5 тыс. сом !

Я зарабатываю в несколько раз больше несчастных пенсионеров, но и этих денег не хватает на нормальную жизнь. Даже на Иссык-Куле отдохнуть не хватило, а не то что на заграницу.

Судя по всему, Лунара живет в каком-то другом мире.. Поэтому пусть поездует с этой должности и поработает на должности школьного учителя и своим примером покажет, как можно накопить денег на поездки в другие страны.

Возмущает не то, что она сказала глупость. Возмущает то, что люди, говорящие такие глупости работают замминистрами !

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Жалоба модератору
Бек
01.10.2018, 16:55

Тупоголовая курица.

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Жалоба модератору
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