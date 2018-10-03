Водитель маршрутки № 302 Кара-Балта - Бишкек избил пассажирку

"Маршрутка 302. По дороге Кара-Балта Бишкек. Водитель очень агрессивно реагирует на пассажиров, на то чтобы сделать музыку потише...
Даже остановился и избил женщину, потащив её на улицу на глазах у её детей. Бедные ее детки испугались. Даже я, увидев это видео, испугалась от агрессии водителя.
Уважаемые депутаты, министры, пожалуйста, примите меры!"
Видео с таким текстом выложила в FB Айдана Абдылдаева.
Власти когда-нибудь начнут принимать реальные меры в отношении таких вот водителей маршруток, или, как обычно, хамы и агрессоры за рулем опять отделаются штрафом и выговором?