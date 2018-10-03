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Водитель маршрутки № 302 Кара-Балта - Бишкек избил пассажирку

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- ВБ
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"Маршрутка 302. По дороге Кара-Балта Бишкек. Водитель очень агрессивно реагирует на пассажиров, на то чтобы сделать музыку потише...

Даже остановился и избил женщину, потащив её на улицу на глазах у её детей. Бедные ее детки испугались. Даже я, увидев это видео, испугалась от агрессии водителя.

Уважаемые депутаты, министры, пожалуйста, примите меры!"

Видео с таким текстом выложила в FB Айдана Абдылдаева.

Власти когда-нибудь начнут принимать реальные меры в отношении таких вот водителей маршруток, или, как обычно, хамы и агрессоры за рулем опять отделаются штрафом и выговором?


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URL: https://www.vb.kg/373933
Теги:
Кара-Балта, маршрутки, Кыргызстан, маршрутники издеваются над людьми
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