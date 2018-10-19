ГКНБ действительно ведет розыск Икрамжана Илмиянова

если захотеть, то можно выслать Илмиянова из Москвы. Анапияева же так привезли. И Карышкыра. Надо просто захотеть и все.
В настоящее время Икрамжан Илмиянов действительно объявлен в розыск. В июне 2018 года выехал за пределы страны, и местонахождение до сих пор неизвестно. ГКНБ КР проводятся необходимые оперативно-розыскные мероприятия.
Напомним, как вчера сообщил VB.KG, решением Первомайского суда в отношении Икрама Илмиянова вынесено заочное решение об аресте. Его должны доставить в суд через 48 часов после задержания.