ГКНБ действительно ведет розыск Икрамжана Илмиянова

В настоящее время Икрамжан Илмиянов действительно объявлен в розыск. В июне 2018 года выехал за пределы страны, и местонахождение до сих пор неизвестно. ГКНБ КР проводятся необходимые оперативно-розыскные мероприятия.

Напомним, как вчера сообщил VB.KG, решением Первомайского суда в отношении Икрама Илмиянова вынесено заочное решение об аресте. Его должны доставить в суд через 48 часов после задержания.