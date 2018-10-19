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ГКНБ действительно ведет розыск Икрамжана Илмиянова

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- ВБ
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В настоящее время Икрамжан Илмиянов действительно объявлен в розыск. В июне 2018 года выехал за пределы страны, и местонахождение до сих пор неизвестно. ГКНБ КР проводятся необходимые оперативно-розыскные мероприятия.

Напомним, как вчера сообщил VB.KG, решением Первомайского суда в отношении Икрама Илмиянова вынесено заочное решение об аресте. Его должны доставить в суд через 48 часов после задержания.


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URL: https://www.vb.kg/374369
Теги:
ГКНБ, СИЗО, Первомайский район, Икрамжан Илмиянов, Кыргызстан
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Комментарии
Асхат
19.10.2018, 11:07

если захотеть, то можно выслать Илмиянова из Москвы. Анапияева же так привезли. И Карышкыра. Надо просто захотеть и все.

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