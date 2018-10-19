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Икрамжан Илмиянов прячется на даче у чеченского олигарха Мусы Бажаева?

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- Бакыт Стамов
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Экс-советник президента Икрамжан Илмиянов прячется на даче у небезызвестного чеченского бизнесмена и миллиардера Мусы Бажаева, которая расположена в Московской области. Об этом сообщает издание NazarNews.kg со ссылкой на собственные источники.

Видимо, в качестве доказательства своей версии, издание напомнило, что фирма Мусы Бажаева ОАО "Восток-геолдобыча" во времена президента Алмазбека Атамбаева выиграла конкурс на право пользования золотым месторождением "Джеруй".

"Илмиянов был самым доверенным человеком Атамбаева, и в политических кругах все знали про его огромное влияние", - отмечает интернет-издание.

Между тем, по данным СМИ, в СДПК не знают о нынешнем местоположении Икрамжана Илмиянова, хотя до этого сообщали редакции VB.KG, что он находится в Москве в связи с лечением своей матери.

Высказывается мнение, что Илмиянов вовсе не прячется, а спокойно живет в своем собственном отеле в Арабских Эмиратах. И уже давно распрощался с идеей возвращаться в Кыргызстан.

Напомним, Первомайский районный суд Бишкека заочно избрал меру пресечения экс-советнику бывшего президента КР Икрамжану Илмиянову в виде ареста в СИЗО ГКНБ. По данным СМИ, он обвиняется в получении взятки в размере 150 тысяч долларов в бытность его заместителем руководителя аппарата президента.


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URL: https://www.vb.kg/374378
Теги:
Алмазбек Атамбаев, розыск, Россия, суд, Икрамжан Илмиянов, уголовное дело, Муса Бажаев
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Сюжет: Дело против Илмиянова (5 материалов)
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