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Орозбек Опумбаев назначен первым заместителем председателя ГКНБ

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- ВБ
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Президент Кыргызской Республики Сооронбай Жээнбеков подписал распоряжение, согласно которому Опумбаев Орозбек Найманович назначен первым заместителем председателя Государственного комитета национальной безопасности Кыргызской Республики.

Орозбек Опумбаев замечен на следующих должностях:

Руководитель Управления государственного комитета национальной безопасности по г. Ош и Ошской области (2008 г.)

Заместитель заведующего отделом обороны, правопорядка и чрезвычайных ситуаций Правительства КР (2011 г);

Глава Бишкекского управления ГКНБ (2014);


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URL: https://www.vb.kg/374382
Теги:
ГКНБ, Ош, президент, Бишкек, Орозбек Опумбаев, Сооронбай Жээнбеков
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