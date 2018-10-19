Орозбек Опумбаев назначен первым заместителем председателя ГКНБ

Президент Кыргызской Республики Сооронбай Жээнбеков подписал распоряжение, согласно которому Опумбаев Орозбек Найманович назначен первым заместителем председателя Государственного комитета национальной безопасности Кыргызской Республики.
Орозбек Опумбаев замечен на следующих должностях:
Руководитель Управления государственного комитета национальной безопасности по г. Ош и Ошской области (2008 г.)
Заместитель заведующего отделом обороны, правопорядка и чрезвычайных ситуаций Правительства КР (2011 г);
Глава Бишкекского управления ГКНБ (2014);