Новый министр соцразвития - Улукбек Кочкоров?

Премьер-министр Кыргызской Республики Мухаммедкалый Абылгазиев внес кандидатуру Улукбека Кочкорова для назначения на должность министра труда и социального развития Кыргызской Республики, сообщает Отдел информационного обеспечения аппарата правительства КР.

Справочно: В случае отставки либо освобождения от должности члена Правительства Кыргызской Республики Премьер-министр Кыргызской Республики вносит Президенту Кыргызской Республики кандидатуру для назначения на вакантную должность члена Правительства Кыргызской Республики в течение 5 рабочих дней со дня ее одобрения Жогорку Кенешем Кыргызской Республики.

Президент Кыргызской Республики в трехдневный срок со дня принятия соответствующего постановления Жогорку Кенеша Кыргызской Республики издает указ о назначении члена Правительства Кыргызской Республики.

От редакции отметим, что о Кочкорове поступают только хорошие отзывы, пока что ни в каких порочащих честь и достоинство чиновника ситуациях он замешан не был. Так что нет никаких оснований полагать, что его кандидатура не будет утверждена.