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Экс-министр сельского хозяйства Бекбоев назначен управделами президента

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Президент Кыргызской Республики Сооронбай Жээнбеков подписал Указ, согласно которому Турдуназир Бекбоев назначен управляющим делами Президента и Правительства Кыргызской Республики, освободив от ранее занимаемой должности.

Согласно открытым данным, Турдуназир Бекбоев родился 14 апреля 1961 года в селе Урумбаш Сузакского района Джалал-Абадской области. Выпускник Белорусского института механизации сельского хозяйства.

1983-1991- преподаватель, секретарь комитета комсомола, заместитель директора по УПР Джалал-Абадского ПТУ № 1;

1991-1992 - директор Джалал-Абадского ПТУ № 1;

1992 - заместитель главы, руководитель аппарата госадминистрации Джалал-Абадской области;

1992-1995 - председатель Джалал-Абадского городского кенеша;

1995 - первый заместитель главы госадминистрации Джалал-Абадской области;

1995-1996 - глава государственной администрации Уч-Терекского района Джалал-Абадской области;

1996-1999 - глава государственной администрации города Кара-Куля Джалал-Абадской области;

1999-2000 - начальник Джалал-Абадского областного управления национальной комиссии по защите прав и развитию конкуренции при президенте КР;

2000-2001 - инспектор отдела оргработы и политики госуправления администрации президента КР;

2001-2003 - глава госадминистрации Ноокенского района Джалал-Абадской области;

2003-2004 - глава госадминистрации Сузакского района Джалал-Абадской области;

2004-2005 - глава госадминистрации Токтогульского района Джалал-Абадской области;

2006-2009 - первый вице-мэр Джалал-Абада;

2009-2010 - первый заместитель главы госадминистрации Джалал-Абадской области;

2015- 2017 - министр сельского хозяйства и мелиорации КР.

2017-2018 - заведующий отделом государственного и территориального управления и кадровой работы аппарата президента КР.

Государственный советник государственной службы 3-го класса.


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URL: https://www.vb.kg/374765
Теги:
президент, Кыргызстан, АПКР, Сооронбай Жээнбеков
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Сюжет: Назначения и отставки (675 материалов)
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Комментарии
Мирбек Бахрамов
06.11.2018, 10:26
Карма: 0
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Плюсов: 0
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Комментариев: 2

сейчас во власти одни колхозники, они на своем месте ничего не смогли улучшить, а лезут вообще в другие отрасли. что за привычка выпускников сельхоза назначать на большие должности во власти. 

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