Экс-министр сельского хозяйства Бекбоев назначен управделами президента

сейчас во власти одни колхозники, они на своем месте ничего не смогли улучшить, а лезут вообще в другие отрасли. что за привычка выпускников сельхоза назначать на большие должности во власти.
Президент Кыргызской Республики Сооронбай Жээнбеков подписал Указ, согласно которому Турдуназир Бекбоев назначен управляющим делами Президента и Правительства Кыргызской Республики, освободив от ранее занимаемой должности.
Согласно открытым данным, Турдуназир Бекбоев родился 14 апреля 1961 года в селе Урумбаш Сузакского района Джалал-Абадской области. Выпускник Белорусского института механизации сельского хозяйства.
1983-1991- преподаватель, секретарь комитета комсомола, заместитель директора по УПР Джалал-Абадского ПТУ № 1;
1991-1992 - директор Джалал-Абадского ПТУ № 1;
1992 - заместитель главы, руководитель аппарата госадминистрации Джалал-Абадской области;
1992-1995 - председатель Джалал-Абадского городского кенеша;
1995 - первый заместитель главы госадминистрации Джалал-Абадской области;
1995-1996 - глава государственной администрации Уч-Терекского района Джалал-Абадской области;
1996-1999 - глава государственной администрации города Кара-Куля Джалал-Абадской области;
1999-2000 - начальник Джалал-Абадского областного управления национальной комиссии по защите прав и развитию конкуренции при президенте КР;
2000-2001 - инспектор отдела оргработы и политики госуправления администрации президента КР;
2001-2003 - глава госадминистрации Ноокенского района Джалал-Абадской области;
2003-2004 - глава госадминистрации Сузакского района Джалал-Абадской области;
2004-2005 - глава госадминистрации Токтогульского района Джалал-Абадской области;
2006-2009 - первый вице-мэр Джалал-Абада;
2009-2010 - первый заместитель главы госадминистрации Джалал-Абадской области;
2015- 2017 - министр сельского хозяйства и мелиорации КР.
2017-2018 - заведующий отделом государственного и территориального управления и кадровой работы аппарата президента КР.
Государственный советник государственной службы 3-го класса.