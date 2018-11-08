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Что известно о новых заместителях главы Минсоцразвития

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- Бакыт Стамов
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У министра труда и социального развития КР со вчерашнего дня теперь новые заместители. Информации о них очень мало. Удалось лишь узнать их прежние места работы и немного фактов из биографии.

Ализа Солтонбекова родилась 5 апреля 1978 года в Бишкеке. С марта 2017 года занимала пост заместителя полномочного представителя правительства в Чуйской области по социальным вопросам. Ранее работала в аппарате Премьер-министра заведующей отделом писем и приема граждан. Знакомые с ней люди отмечают ее как хорошего специалиста. Судя по личной странице в соцсетях, ее также можно охарактеризовать как коммуникабельного человека. По крайней мере, очень много фотографий с разными людьми, в том числе и со звездами эстрады.

Камалдин Токтосартов: родился 12 августа 1975 года. Сын Акуна Токтосартова – министра культуры Киргизской ССР. Президент Международной ассоциации содействия возрождению духовности "Руханият", которая занимается продвижением культуры и искусства в Кыргызстане. Был депутатом Бишкекского горкенеша от партии "Ата-Мекен". С июня 2013 по ноябрь 2014 года был исполняющим обязанности главы Октябрьского района Бишкека. На личной странице в соцсетях отсутствуют какая-либо личная информации и фото.

Жаныл Алыбаева родилась 4 февраля 1980 года. Ранее занимала должность начальника Управления по развитию социальных услуг ЛОВЗ и пожилых граждан. На личной странице в соцсетях есть немного фотографий с места работы.


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URL: https://www.vb.kg/374797
Теги:
Министерство социального развития, Мухамметкалый Абулгазиев, Улукбек Кочкоров, назначение, правительство, Кыргызстан
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