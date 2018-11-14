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Жээнбеков напутствовал новых министров

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- ВБ
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Президент Кыргызской Республики Сооронбай Жээнбеков сегодня, 14 ноября, принял участие в церемонии принесения присяги министром иностранных дел Чынгызом Айдарбековым, министром культуры, информации и туризма Азаматом Жаманкуловым и министром труда и социального развития Кыргызской Республики Улукбеком Кочкоровым в Жогорку Кенеше КР.

Глава государства отметил, что все три новых министра являются молодыми, но опытными государственными служащими, когда и возраст, и опыт позволяют с большой энергией работать на благо страны.

"Испытания впереди, нужно меньше спать и больше работать. Только неустанным трудом можно достичь уважения. Всегда помните данную вами сегодняшнюю клятву, не забывайте про нее", - подчеркнул Президент и призвал принесших присягу министров честно служить государству и народу.

Сооронбай Жээнбеков поблагодарил депутатов за поддержку кандидатур новых министров, пожелал успехов обновленному Правительству страны.


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URL: https://www.vb.kg/374872
Теги:
МИД, Министерство культуры и туризма, Министерство социального развития, парламент, правительство, президент, Кыргызстан, Жогорку Кенеш, Азамат Жаманкулов, Чингиз Айдарбеков, Сооронбай Жээнбеков, Улукбек Кочкоров
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