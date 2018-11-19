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Отстранены от должностей зампрокуроры Баткенской прокуратуры

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- ВБ
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Под председательством Генерального прокурора Кыргызской Республики Откурбека Джамшитова проведено межведомственное оперативное совещание с участием руководителей органов внутренних дел Баткенской области, следователей отдела по расследованию особо важных дел Следственной службы МВД КР, которым поручено расследование уголовного дела по факту убийства прокурора Баткенской области Мамажакыпова А.К.

В свою очередь Генеральной прокуратурой дано указание о всестороннем, полном и объективном расследовании уголовного дела.

В настоящее время два заместителя прокурора Баткенской области, два начальника отдела областной прокуратуры, а также прокурор Баткенского района отстранены от занимаемых должностей на период служебного расследования, проводимого Генеральной прокуратурой республики.

Исполняющим обязанности прокурора Баткенской области назначен Бердибаев О.К., также исполнение обязанностей вышеуказанных отстраненных должностных лиц органов прокуратуры области возложено на соответствующих работников.


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URL: https://www.vb.kg/374961
Теги:
Баткенская область, Генеральная прокуратура, прокуратура, убийство, Кыргызстан, Откурбек Джамшитов
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Сюжет: Назначения и отставки (679 материалов)
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Комментарии
Адилет Кадыров
19.11.2018, 20:49
Карма: +4
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Плюсов: 5
Минусов: 1
Комментариев: 9

лишний повод поменять людей и поставить своих. 

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