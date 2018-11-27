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Новый член правления "Кыргызалтына" - Джумадилде уулу Мурадил

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ОАО "Кыргызалтын" официально сообщает о том, что 14 ноября 2018 года на заседании Совета директоров ОАО "Кыргызалтын" избран новый член Правления заместитель Председателя Правления ОАО "Кыргызалтын" по экономике, финансам и инвестициям Джумадилде уулу Мурадил

Образование:

2011 – 2014 - заочное отделение института горного дела и горных технологий им. У.А. Асаналиева, по специальности "Подземная разработка месторождений полезных ископаемых";

2011 – 2012 - Центр переподготовки и повышения квалификаций при Кыргызско-Российском Славянском Университете, по специальности "Юриспруденция";

2008 – 2009 - Ноттингам Трент Университет (Великобритания), по специальности "Мастер Бизнес Администрирования";

2007 - 2008 - Международный исламский университет Малайзии (Малайзия), по специальности "Мастер Бизнес Администрирования";

2001-2006 - факультет социально-политических наук при Бишкекском Гуманитарном Университете, по специальности "Государственное и муниципальное управление";

2000-2001 - Политехнический колледж при Международном Университете Кыргызстана

Трудовая деятельность:

2004 г. – координатор ОО "Молодежный Клуб Кыргызстана"

2004 - 2006 гг. - секретарь Координационного Центра ОО "Молодежный Клуб Кыргызстана"

2005 - 2006 гг. - специалист организационного отдела мэрия города Бишкек

2006 – 2007 гг. - преподаватель факультета государственной службы и философии Кыргызского Национального Университета им. Ж. Баласагына

январь 2009 г. – декабрь 2010 г. - Генеральный директор в компании Общество с ограниченной ответственностью "БизМастер"

октябрь 2009 г. – декабрь 2010 г - председатель Общественный Фонд "MarketIntelligence"

сентябрь 2010 г. – август 2013 г. - преподаватель факультета Институт магистерских программ бизнеса и менеджмента при АУПКР

2010 – 2011 г. - помощник министра природных ресурсов Кыргызской Республики

январь 2012 г. – март 2012 г. - начальник отдела кадрового персонала и делопроизводства Государственного агентства по геологии и минеральным ресурсам при Правительстве КР.

март 2012 г. – октябрь 2012 г. – заведующий сектора информационного обеспечения Государственного агентства по геологии и минеральным ресурсам при Правительстве КР

ноябрь 2012 г. – июнь, 2015 г. заведующий отдела Комитета Жогорку Кенеша Кыргызской Республики по топливно-энергетическому комплексу и недропользованию

июнь 2015 г. – август 2016 г. - заместитель председателя Фонда по управлению государственным имуществом КР

август 2016 г. – октябрь 2017 г. - член Правления, вице-президент-административный директор ОАО "Кыргызтелеком"

март - ноябрь 2018 г. заведующий отдела комитета Жогорку Кенеша Кыргызской Республики по топливно-энергетическому комплексу и недропользованию.

Грамоты и награды :

- Почетная грамота Государственного агентства по геологии и минеральным ресурсам при Правительстве Кыргызской Республики;

- Почетная грамота Министерства энергетики и промышленности Кыргызской Республики;

- Отличник системы управления государственным имуществом, Фонд по управлению государственным имуществом при Правительстве Кыргызской Республики;

- Нагрудной знак "Ардак белги", Государственная инспекция по экологической и технической безопасности при Правительстве Кыргызской Республики;

- Почетный нагрудной знак "За вклад в развитие и укрепление сотрудничества с профсоюзами Кыргызстана", Федерация Профсоюзов Кыргызстана:

- Нагрудной знак "Каарман", Государственный комитет промышленности, энергетики и недропользования Кыргызской Республики.


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URL: https://www.vb.kg/375107
Теги:
Centerra Gold Inc., Кумтор, Кыргызалтын, горнодобывающий сектор, золото, парламент, правительство, промышленность, энергетика, Кыргызстан, ГКПЭН
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