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Айнура Темирбекова покидает пост замминистра культуры, информации и туризма

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- ВБ
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Заместитель министра культуры, информации и туризма КР Айнура Темирбекова опубликовала в FB "пост благодарности", в котором она озвучила, что покидает занимаемый пост.

"Я приняла решение покинуть пост заместителя министра культуры, информации и туризма Кыргызской Республики. Испытываю чувство глубокой благодарности ко всем, с кем удалось поработать над крупными страновыми проектами, которые остались в истории нашей страны. На протяжении более 5 лет мне выпала честь поработать под руководством нескольких глав правительств, вице-премьеров и министров, с депутатами двух созывов Жогорку Кенеша КР и, конечно, с прекрасными руководителями и сотрудниками отделов в аппаратах президента, правительства и парламента, ряда министерств, ведомств и организаций. Всем большое спасибо за доверие, участие и готовность всегда помочь. Отдельная бесконечная благодарность партнёрам - международным организациям ОБСЕ, Интерньюс, Фонд Сорос Кыргызстан, UNDP медиаорганизациям и медиаэкспертам, участникам телевизионного рынка. Наша слаженная совместная работа создала новую инфраструктуру и законодательство для развития тв-индустрии.

Большую признательность хочу выразить главам зарубежных дипломатических миссий в Кыргызстане за прекрасное сотрудничество и подписанные Соглашения в сфере информации и культуры. Спасибо всем коллегам из зарубежных стран за многолетние профессиональные контакты и дружбу!

Низкий поклон работникам культуры и информации, которые трудятся в регионах и каждый день совершают подвиг каждый на своем месте. Снимаю шляпу перед всеми, кто работает на государственной службе и своим самоотверженным трудом делает её престижной и перспективной для молодежи.

Причина ухода - пришло время освободить место для новых подходов, идей и возможностей. Я открыта для сотрудничества в любой сфере и нацелена и дальше быть полезной нашей замечательной стране - Кыргызстану и её прекрасным людям. Спасибо большое!".

Официальной информации об отставке Темирбековой от аппарата правительства еще не поступало.


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URL: https://www.vb.kg/375729
Теги:
кадры, назначение, отставка, правительство, Кыргызстан, Министерство культуры и туризма
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Сюжет: Назначения и отставки (696 материалов)
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