Аймен Касенов освобождён от должности члена правления РКФР

Аймен Касенов освобожден от должности члена Правления Российско-Кыргызского Фонда развития. Соответствующее распоряжение Правительства Кыргызской Республики подписал Премьер-министр Кыргызской Республики Мухаммедкалый Абылгазиев.

Данное решение принято в соответствии со статьей 8 Устава Российско-Кыргызского Фонда развития (Приложение № 1 к Соглашению между Правительством Кыргызской Республики и Правительством Российской Федерации о Российско-Кыргызском Фонде развития, ратифицированному Законом Кыргызской Республики от 30 декабря 2014 года № 174), статьями 10 и 17 конституционного Закона Кыргызской Республики "О Правительстве Кыргызской Республики", сообщает Отдел информационного обеспечения Аппарата Правительства Кыргызской Республики.