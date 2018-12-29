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Аймен Касенов освобождён от должности члена правления РКФР

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- ВБ
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Аймен Касенов освобожден от должности члена Правления Российско-Кыргызского Фонда развития. Соответствующее распоряжение Правительства Кыргызской Республики подписал Премьер-министр Кыргызской Республики Мухаммедкалый Абылгазиев.

Данное решение принято в соответствии со статьей 8 Устава Российско-Кыргызского Фонда развития (Приложение № 1 к Соглашению между Правительством Кыргызской Республики и Правительством Российской Федерации о Российско-Кыргызском Фонде развития, ратифицированному Законом Кыргызской Республики от 30 декабря 2014 года № 174), статьями 10 и 17 конституционного Закона Кыргызской Республики "О Правительстве Кыргызской Республики", сообщает Отдел информационного обеспечения Аппарата Правительства Кыргызской Республики.


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URL: https://www.vb.kg/375841
Теги:
кадры, назначение, правительство, Россия, Российско-кыргызский фонд развития, Кыргызстан, экономика, Мухамметкалый Абулгазиев
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