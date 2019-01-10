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В Бишкеке водители "маршруток" выйдут на митинг

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- Виктория Григоренко
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Таксисты и водители "маршруток" в ближайшее время планируют выйти на митинг. Свое решение они объяснили недовольством новыми штрафными санкциями, введенными с 1 января этого года за нарушения ПДД. Об этом VB.KG рассказал один из перевозчиков.

- Либо власти повышают тариф и идут нам навстречу, либо мы объявляем бессрочную забастовку. Так как именно мы в первую очередь пострадаем от "грабительских" взысканий. Мало того, что подорожали ГСМ, так теперь еще и это. Какой смысл нам работать в подобных условиях?! – посетовал водитель.

Правда, речь о забастовка заходит пока лишь в столице республики, но сами водители не исключают, что попытаются "втянуть" в нее и своих коллег из регионов.

В курсе подобных настроений "общественников" и в Управлении городского транспорта мэрии. По словам начальника УГТ Бишкека Хасана Алимбекова, недовольство со стороны водителей действительно есть.

- Вопрос о поднятии тарифа для нас стал практически ежедневным. Конечно, на фоне роста цен он крайне актуальный, и их можно понять. Но пока нам получается договориться. Что касается митинга, то мы в ближайшее время планируем собрать всех перевозчиков и руководителей компаний и выяснить, какие требования выдвигают их сотрудники. Диалог необходим для всех сторон, - отметил Алимбеков.

Глава УГТ Бишкека также подчеркнул, что не все водители правильно понимают введенные новшества в законодательстве.

- Поэтому им необходимо дать разъяснения. Тем более, закон вышел не вчера, а просто вступил в законную силу. Но норма нужна и связана с серьезной аварийностью на дорогах. А с этой проблемой надо бороться. Просто новые меры стоит воспринимать адекватно и непредвзято. Ведь, если пусть даже под давлением штрафов мы сегодня снизим скорость на дорогах, то спасем многие жизни. Да и от поднятия культуры водителей все только выиграют. Проблема в том, что каждое новшество изначально воспринимается в штыки. Людям просто надо объяснить всю пользу, и, думаю, проблема решится, - подчеркнул Алимбеков.

Отечественные грузоперевозчики также признались, что к ним доходят слухи о грядущем митинге их коллег-"общественников". Но, по словам председателя Ассоциации международных грузоперевозок Темирбека Шабданалиева, их водители отнеслись к увеличению штрафов нормально.

- В разговоре они открыто говорили, что понимают, что это связано с безопасностью дорожного движения и жертвами на дорогах. А митинг, я считаю, планируют явные нарушители, которые не соблюдают ПДД и пытаются решить вопрос такими методами. Однако им стоит понять, что прекрати они сами нарушать, никакие штрафы им не грозят. Я вообще считаю, что Кыргызстан в этом плане немного опоздал. Например, в том же Казахстане ни одна машина даже высокопоставленных лиц и их родственников не решится на скоростную езду внутри города. Все знают, что им за это грозит серьезное денежное взыскание. Если мы хотим стать цивилизованной страной, то обязаны, во-первых, ввести жесткие правила, а во-вторых, самим научиться вести себя цивилизованно на дорогах, а не устраивать акции протеста, - заключил в беседе VB.KG Шабданалиев.

Напомним, весной прошлого года двухдневная забастовка водителей "маршруток" обернулась серьезным транспортным коллапсом в столице. Тогда перевозчики пытались таким образом решить вопрос с поднятием тарифов на проезд. Однако мэрии удалось прийти к консенсусу с ними.


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URL: https://www.vb.kg/375952
Теги:
грузоперевозки, законопроект, маршрутки, митинг, тарифы, транспорт, штраф, Бишкек, Кыргызстан, деньги, мэрия
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Комментарии
Я
10.01.2019, 14:46

Не нарушаешь правила, не платишь штраф! Я правильно понимаю? Товарищи водители не нарушайте правила дорожного движения, берегите нервы, здоровье, семейный бюджет!!

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Манас
10.01.2019, 15:29

В Казахстане минимальный штраф за превышение скорости на 10 км/ч составляет более 23тыс тг, это почти 5тыс сом. За парковку в неположенном месте до 105тыс тг (23тыс сом). Вот и считайте.

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Тунгуч
10.01.2019, 15:39

Хватит потакать водителям такси маршруток.я сам водитель.маршрутки практически большинство очень грубо нарушают ПДД.здесь надо рублем бить..по другому никак...по поводу повышения вопрос конечно надо поднимать в сторону повышения но ни резкого..медленно..что и население знало.планомерно...иначе вообще неначем ездить перестанем...им тоже надо кормить свои семьи

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Ну и ну!
10.01.2019, 16:16

Они хотят, чтобы пассажиры маршруток платили за нарушение водителями ПДД?

Так уж говорили бы сразу, когда их остановят за нарушение правил: "Граждане пассажиры, выйдите и оплатите за меня штраф, а то дальше не повезу".

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