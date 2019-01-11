Водители микроавтобусов не собираются выходить на митинг

11 января в управлении городского транспорта состоялась встреча с руководителями частных фирм-перевозчиков.

Во время совещания председатель Ассоциации перевозчиков "АльянсБус" Григорий Николаиди заявил, что водители микроавтобусов не собираются выходить на забастовку, и ему неизвестно, кто распространяет такую информацию в социальных сетях и СМИ.

В ходе встречи участники обсудили совместную работу перевозчиков и муниципалитета, которая направлена на наведение порядка в сфере соблюдения Правил пассажироперевозок и Правил дорожного движения, санитарного и технического состояния подвижного состава, культуры обращения водителей с пассажирами.

Вице-мэр Бишкека Максим Ситников сообщил, что вопрос с повышением тарифов не решить в одночасье, необходимо соблюдать все соответствующие процедуры. Данный вопрос должен быть рассмотрен постоянной комиссией Бишкекского городского кенеша, а также проведён анализ регуляторного воздействия совместно с Госагентством антимонопольного регулирования.

Встреча организована мэрией столицы, ГУОБДД города Бишкек и Ассоциацией перевозчиков "АльянсБус".