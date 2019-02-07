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Экс-замначальника ГУОБДД Джумагазиев стал новым начальником ГУВД Бишкека

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- ВБ
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Сегодня подписан приказ министерства внутренних дел о назначениях на руководящие должности в органах внутренних дел Кыргызской Республики.

В малом зале коллегии МВД министр внутренних дел Кыргызской Республики генерал-майор милиции Кашкар Джунушалиев и заместитель министра внутренних дел Кыргызской Республики генерал-майор милиции Курсан Асанов представили личному составу ЦА МВД КР новых руководителей: • Начальником Главного штаба МВД КР назначен Куренкеев Сталбек Кубанычбекович, ранее занимавший должность начальника УГЗС МВД КР;

• Начальником Управления государственной защиты свидетелей (УГЗС) МВД КР назначен Рахманов Сталбек Кенешбекович, ранее занимавший должность начальника ГУВД г.Бишкек;

• Начальником ГУВД г.Бишкек назначен Джумагазиев Канат Сагынович, ранее занимавший должность начальника ГУОБДД МВД КР.

Министр внутренних дел Кыргызской Республики Кашкар Джунушалиев отметил, что кадровые перестановки связаны с совершенствованием системы управления, направлены на повышение эффективности деятельности органов внутренних дел, формирование качественно кадрового состава. Ротация руководящих кадров - необходимое условие для совершенствования механизма отбора и расстановки кадров.

Сегодня наступает время практических действий, поэтому руководителями ключевых подразделений центрального аппарата и ГУВД г.Бишкек назначены люди, которые известны как профессионалы своего дела. Вновь назначенные руководители смогут посмотреть на сложившую ситуацию свежим взглядом, увидеть проблемы и наметить пути решения, передает пресс-служба слова министра.

Джунушалиев остановился коротко о работе Главаного Штаба МВД, ГУВД г.Бишкека, УГЗС МВД и ГУОБДД МВД КР, в частности он отметил, что принято считать, что штаб – мозг органов внутренних дел Кыргызской Республики. Неизменно это подразделение на протяжении десятков лет вносит существенный вклад в практическое развитие системы МВД. Сотрудники штаба не занимаются расследованием дел, не выезжают на оперативные задания и не обезвреживают бандитов, но в системе МВД их деятельность переоценить невозможно.

Также в целях сохранения общественно-политической стабильности, пресечения совершения преступлений в общественных местах и на улицах, их раскрытия, а также устранения причин и условий, способствующих их

совершению, на территории города Бишкек за прошлый год постоянно проводились оперативно-профилактические мероприятия по линии охраны общественной безопасности ГУВД города Бишкека в этом направление работа должна быть усилена.

Министр также сказал, что в результате предпринимаемых профилактических мер и мер административного воздействия ГУОБДД МВД КР к нарушителям ПДД удалось стабилизировать ситуацию с аварийностью на автодорогах республики. Анализ статистических данных показывает, что идет планомерное снижение показателей аварийности и дорожно-транспортного травматизма, что наблюдается впервые за последние годы. Некоторая стабилизация уровня аварийности, достигнута в результате целого комплекса проведенных мероприятий, включая выявление грубых нарушений ПДД, влекущих совершение дорожно-транспортных происшествий.

После чего глава министерства представил личному составу ГУВД г.Бишкек нового руководителя.


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URL: https://www.vb.kg/376619
Теги:
ГУВД, МВД, кадры, назначение, безопасность, Бишкек, Кыргызстан, ГУОБДД, Курсан Асанов, Кашкар Джунушалиев
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Сюжет: Назначения и отставки (704 материалов)
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Комментарии
Манас
07.02.2019, 12:06

А глава Чуйской МВД? Что с ним то? Надо было всех уволить, а не менять местами! Сразу видно, что они купили свои места! 

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Bishkekman
07.02.2019, 15:54
Карма: +27
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Плюсов: 33
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Комментариев: 43

Спорим толку никакого не будет? Даже когда гаишниками руководил Исаев, который сам участвовал в рейдах и гонялся за нарушителями, не было никакого толку. 

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