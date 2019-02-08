Официально: Султан Мамасадыков новый зампред Таможни

Пресс-служба Государственной таможенной службы при Правительстве КР распространила официальную информацию о назначении Султана Алайбековича Мамасадыкова на должность Первого заместителя председателя ГТС.

Распоряжение подписал 5 февраля 2019 года премьер-министр КР Мухамметкалый Абулгазиев.

Сообщается, что у Мамасадыкова стаж работы в таможенных органах с 1992 года.

Звание: Полковник таможенной службы.

Опыт работы: Работал руководителем ряда таможенных органов, до назначения на должность Первого заместителя председателя Государственной таможенной службы при Правительстве Кыргызской Республики занимал должность начальника Управления таможенных платежей ГТС при ПКР.

Отметим, Султан Мамасадыков является братом кандидата на должность заместителя главы ГКНБ Рустама Мамасадыкова.