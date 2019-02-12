Улан Абилов назначен на должность завотделом правового обеспечения АПКР

Президент Кыргызской Республики Сооронбай Жээнбеков подписал Указ, согласно которому Исмаилов Анарбек Касымович освобожден от занимаемой должности заведующего отделом правового обеспечения Аппарата Президента Кыргызской Республики в связи с переходом на другую работу.

Другим Указом Президента на должность заведующего отделом правового обеспечения Аппарата Президента Кыргызской Республики назначен Абилов Улан Женишович.

Улан Абилов с 2014 года работал экспертом данного отдела, а с февраля 2018 года занимал должность заместителя заведующего отделом.