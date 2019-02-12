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Улан Абилов назначен на должность завотделом правового обеспечения АПКР

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Президент Кыргызской Республики Сооронбай Жээнбеков подписал Указ, согласно которому Исмаилов Анарбек Касымович освобожден от занимаемой должности заведующего отделом правового обеспечения Аппарата Президента Кыргызской Республики в связи с переходом на другую работу.

Другим Указом Президента на должность заведующего отделом правового обеспечения Аппарата Президента Кыргызской Республики назначен Абилов Улан Женишович.

Улан Абилов с 2014 года работал экспертом данного отдела, а с февраля 2018 года занимал должность заместителя заведующего отделом.


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URL: https://www.vb.kg/376707
Теги:
кадры, назначение, президент, Кыргызстан, Улан Абилов, Сооронбай Жээнбеков
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