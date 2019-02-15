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Вице-мэр Бишкека по социальным вопросам Куламбаева ушла с должности

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- ВБ
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Как стало известно редакции VB.KG, вице-мэр Бишкека по социальным вопросам, экс-депутат БГК Асель Куламбаева ушла с занимаемой должности по собственному желанию. Временно ее обязанности возложены на руководителя аппарата мэрии Балбака Тулобаева.

При этом, отметим, работой Асель Мундузбаевны в мэрии были недовольны изначально. Как и ранее жаловались сотрудники мэрии, все главные задачи по социальному блоку она провалила.

Напомним, что после ухода с должности Айгуль Рыскуловой Мундузбаеву на должность вице-мэра тогда мэр Албек Ибраимов назначил "случайно".

После того, как Ибраимов заявил, что никто из депутатов не согласится сдать значок и не пойдет на муниципальную службу, Асель Куламбаева заявила, что готова занять эту должность и возглавить социальный блок.


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URL: https://www.vb.kg/376783
Теги:
Азиз Суракматов, Айгуль Рыскулова, Бишкекский горкенеш, мэрия, кадры, назначение, Бишкек, Албек Ибраимов, мэр, Балбак Тулобаев, Асель Куламбаева
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