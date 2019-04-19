Шаикова ушла с поста главы ГРС не по своему желанию

Алина Шаикова освобождена от исполнения обязанностей председателя Государственной регистрационной службы при Правительстве Кыргызской Республики.

Об этом сообщает отдел информационного обеспечения аппарата правительства.

Соответствующее распоряжение подписал Премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев. По данным источников, инициатива о снятии с должности Шаиковой принадлежала главе правительства.

Кроме того, Абылгазиев назначил своим распоряжением нового главу ГРС. Им стал Алмаз Мамбетов. До этого момента он занимал должность мэра города Балыкчи.