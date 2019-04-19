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Шаикова ушла с поста главы ГРС не по своему желанию

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- Екатерина Улитина
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Алина Шаикова освобождена от исполнения обязанностей председателя Государственной регистрационной службы при Правительстве Кыргызской Республики.

Об этом сообщает отдел информационного обеспечения аппарата правительства.

Соответствующее распоряжение подписал Премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев. По данным источников, инициатива о снятии с должности Шаиковой принадлежала главе правительства.

Кроме того, Абылгазиев назначил своим распоряжением нового главу ГРС. Им стал Алмаз Мамбетов. До этого момента он занимал должность мэра города Балыкчи.


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URL: https://www.vb.kg/377972
Теги:
ГРС, кадры, назначение, правительство, Кыргызстан, Алмаз Мамбетов, Мухамметкалый Абулгазиев, Алина Шаикова
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