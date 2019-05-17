Директором Департамента здравоохранения Бишкека стала Бактыгул Исмаилова

Как стало известно VB.KG, сегодня произошло назначение директора Департамента здравоохранения Бишкека. Им стала Бактыгул Исмаилова.

Отметим, до этого Исмаилова занимала должность директора ЦСМ №12.

Ранее мэр Суракматов заявлял, что для него ликвидация городского управления здравоохранения - нонсенс.

"Я за то, чтобы возродить этот орган. Считаю, что политикой контроля и управления системой здравоохранения должен заниматься город совместно с Минздравом", - заявлял градоначальник в беседе с журналистами.