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Директором Департамента здравоохранения Бишкека стала Бактыгул Исмаилова

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- ВБ
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Как стало известно VB.KG, сегодня произошло назначение директора Департамента здравоохранения Бишкека. Им стала Бактыгул Исмаилова.

Отметим, до этого Исмаилова занимала должность директора ЦСМ №12.

Ранее мэр Суракматов заявлял, что для него ликвидация городского управления здравоохранения - нонсенс.

"Я за то, чтобы возродить этот орган. Считаю, что политикой контроля и управления системой здравоохранения должен заниматься город совместно с Минздравом", - заявлял градоначальник в беседе с журналистами.


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URL: https://www.vb.kg/378430
Теги:
Азиз Суракматов, кадры, здравоохранение, назначение, Бишкек, мэр, мэрия
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Сюжет: Назначения и отставки (720 материалов)
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