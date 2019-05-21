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Абылгазиев начал чистку аппарата правительства

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- ВБ
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Заместитель руководителя Аппарата Правительства Кыргызской Республики Мурат Мукамбетов освобожден от занимаемой должности согласно поданному заявлению. Соответствующее решение подписал Премьер-министр Кыргызской Республики Мухаммедкалый Абылгазиев, сообщает пресс-служба правительства.

Данное кадровое решение принято с учетом последних событий вокруг ОсОО "КТ Мобайл" и созданию государственного национального оператора сотовой связи, деятельности руководства Секретариата Национального форума Открытого Правительства.

Также сообщается, что премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев внес представление об освобождении Руководителя Аппарата Правительства Шамиля Асымбекова от занимаемой должности согласно поданному заявлению.


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URL: https://www.vb.kg/378466
Теги:
кадры, коррупция, правительство, увольнение, Шамиль Асымбеков, КТ Мобайл, Мурат Мукамбетов, Мухамметкалый Абулгазиев
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Сюжет: Назначения и отставки (722 материалов)
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Комментарии
чынчын
21.05.2019, 11:23

КЕТСИН!!!! Абылгадиев КЕТСИН!!!

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ainura bekjanova
21.05.2019, 11:24
Карма: +49
Сумма оценок комментариев
Плюсов: 79
Минусов: 30
Комментариев: 69

И от свояка-бажа пусть премьер избавится, без Открытого правительства проживем!

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Бакыт
21.05.2019, 11:30

Правильно делает, давно пора увольнять тех которые не работают, а сидят и протирают свои штаны. Вместе них нужно поставить тех которые будут болеть за страну. 

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Аристотель
21.05.2019, 11:38

Сильное решение, если и дальше будет уверенная поступь — дела пойдут. думаю положительные изменения будут.

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татарин
21.05.2019, 11:40

Кароче, у нас все в аппарате  знают: Абылгазиева в свое время поднял его бажа минмистр труда  И.Рысалиев, просто взял мальчика в свою систему и довел за ручку до начальника по занятости города. Это и стал трамплин для Абулгазиева. Долг платежом красен. Сейчас премьер рассчитывается со своим бажа. А этот руководмитель аппарата правительства - брат эксвице премьера врача гинеколога Асымбековой Г. - Шамиль работал ранее в связке Рыскулова Айгуль -Асымбеков Ш. - Абулгазиев М.  Их много дел  связывает. Вот и взял Абулгазиев своего человека в руководство своим аппаратом. В общем, все везде ставят своих. по другому не получается у них. Самая сильная в этой связке Рыскулова А. Хватка как у цербернара, не знаю как оказалась за бортом. На нее вабще ни похожа.

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Али
21.05.2019, 11:41

Может надо было начать с себя самого, а?

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Барак
21.05.2019, 11:46

Я бы на его месте в отставку подал. Все таки жажда власти - нехорошая вещь!

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777
21.05.2019, 12:11

Совести у него нет,тебя бы уволил. Куда смотрит Президент.

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тудаже
21.05.2019, 12:35

сам в отставку должен уйти, позорище

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Пикир
21.05.2019, 12:35

А почему именно Мукамбетов? Тоже родственник или "по-звонковый"?

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Кана
21.05.2019, 12:44

..." начал чистку правительства ..." - слишком громкий заголовок , как всегда , паны дерутся , а у холопов лбы трещат .. мелко плаваем ... 

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сатина Айдар
21.05.2019, 13:26

И аппарат МЭРии надо чистить. Зазвездилась уволенная Ибраимовым Гуля Алманбетова. Показала свою суть. Пьяная навено была. Матерится, как Жылдыз Мусабекова. почитайте на ФБ очень правилоьный пост Сатина Айдар:  Хамство, само по себе как явление, поощрять никак нельзя. Даже если, казалось бы оно

заслуженно другой стороной. Должны быть границы. В этом и заключается

культура общества. Вежливость. То что нам так нравится на западе. Но

никак не достигаемо дома. Хамство публичное - вообще не знаю как можно оправдать. Если бы она еще была

непонятная тётка с базара, случайно оказавшаяся на фб - одно. Но она

госчиновник, лицо госоргана. Госорнана, который придуман для

ОБСЛУЖИВАНИЯ граждан. Ну и как с таким отношением она может это

выполнять? Как думаете? Вот вы скажете что-то, с чем она не согласна.

Она не будет проявлять вежливость, а просто пошлёт на Х@Й. И слушать не

будет. Нравится такой чиновник? Ну ладно, тогда

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