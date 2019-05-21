Абылгазиев начал чистку аппарата правительства

И аппарат МЭРии надо чистить. Зазвездилась уволенная Ибраимовым Гуля Алманбетова. Показала свою суть. Пьяная навено была. Матерится, как Жылдыз Мусабекова. почитайте на ФБ очень правилоьный пост Сатина Айдар: Хамство, само по себе как явление, поощрять никак нельзя. Даже если, казалось бы оно

заслуженно другой стороной. Должны быть границы. В этом и заключается

культура общества. Вежливость. То что нам так нравится на западе. Но

никак не достигаемо дома. Хамство публичное - вообще не знаю как можно оправдать. Если бы она еще была

непонятная тётка с базара, случайно оказавшаяся на фб - одно. Но она

госчиновник, лицо госоргана. Госорнана, который придуман для

ОБСЛУЖИВАНИЯ граждан. Ну и как с таким отношением она может это

выполнять? Как думаете? Вот вы скажете что-то, с чем она не согласна.

Она не будет проявлять вежливость, а просто пошлёт на Х@Й. И слушать не

будет. Нравится такой чиновник? Ну ладно, тогда