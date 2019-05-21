Абылгазиев начал чистку аппарата правительства

КЕТСИН!!!! Абылгадиев КЕТСИН!!!
Заместитель руководителя Аппарата Правительства Кыргызской Республики Мурат Мукамбетов освобожден от занимаемой должности согласно поданному заявлению. Соответствующее решение подписал Премьер-министр Кыргызской Республики Мухаммедкалый Абылгазиев, сообщает пресс-служба правительства.
Данное кадровое решение принято с учетом последних событий вокруг ОсОО "КТ Мобайл" и созданию государственного национального оператора сотовой связи, деятельности руководства Секретариата Национального форума Открытого Правительства.
Также сообщается, что премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев внес представление об освобождении Руководителя Аппарата Правительства Шамиля Асымбекова от занимаемой должности согласно поданному заявлению.