Председатель Госкомсвязи Шаршембиев подал в отставку

Ойёой какой кашмар? что ж теперь будет? не уж то сам скоро на заслуженную отставку подаст? вот так красиво то будет всех министров, их замов отправит в отставку а в конце сам тоже уйдет, это будет поступок настоящего джентльмена.
Премьер-министр Кыргызской Республики Мухаммедкалый Абылгазиев внес представление Президенту Кыргызской Республики Сооронбаю Жээнбекову об освобождении председателя Государственного комитета информационных технологий и связи Кыргызской Республики Бакыта Шаршембиева от занимаемой должности согласно поданному заявлению.
Сегодня же премьер-министр Кыргызской Республики Мухаммедкалый Абылгазиев отстранил руководителя заместителя аппарата правительства Кыргызской Республики Мурата Мукамбетова от занимаемой должности и представил президенту представление об освобождении Руководителя Аппарата Правительства Шамиля Асымбекова.