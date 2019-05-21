Погода
$ 69.84 - 69.94
€ 77.97 - 78.37

Председатель Госкомсвязи Шаршембиев подал в отставку

397  1
- ВБ
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Премьер-министр Кыргызской Республики Мухаммедкалый Абылгазиев внес представление Президенту Кыргызской Республики Сооронбаю Жээнбекову об освобождении председателя Государственного комитета информационных технологий и связи Кыргызской Республики Бакыта Шаршембиева от занимаемой должности согласно поданному заявлению.

Сегодня же премьер-министр Кыргызской Республики Мухаммедкалый Абылгазиев отстранил руководителя заместителя аппарата правительства Кыргызской Республики Мурата Мукамбетова от занимаемой должности и представил президенту представление об освобождении Руководителя Аппарата Правительства Шамиля Асымбекова.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/378479
Теги:
Госагентство связи, кадры, назначение, правительство, президент, Кыргызстан, Мухамметкалый Абулгазиев, Сооронбай Жээнбеков
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники
Сюжет: Назначения и отставки (723 материалов)
Сейчас читают
Загрузка...
Комментарии
надежда
21.05.2019, 17:44

Ойёой какой кашмар? что ж теперь будет? не уж то сам скоро на заслуженную отставку подаст? вот так красиво то будет всех министров, их замов отправит в отставку а в конце сам тоже уйдет, это будет поступок настоящего джентльмена.

0
Цитировать
Жалоба модератору
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  