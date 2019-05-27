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Калича Умуралиева возглавила муниципальное предприятие "Городские парки"

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- ВБ
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В столичном муниципалитете произошли кадровые изменения.

Директором муниципального предприятия "Городские парки" назначена Умуралиева Калича Кусеиновна. Она является председателем правления общественного фонда "Наше право", активно участвует в общественной жизни столицы.

Начальником управления здравоохранения стала Исмаилова Бактыгуль Сардарбековна. Ранее она занимала должность директора ЦСМ №12, была координатором Ленинского района по здравоохранению.


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URL: https://www.vb.kg/378572
Теги:
мэрия, ЦСМ, парк, Бишкек, Калича Умуралиева, Бактыгуль Исмаилова
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Сюжет: Назначения и отставки (730 материалов)
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Комментарии
Болотбек
27.05.2019, 20:29

ПОЗДРАВЛЯЮ как городанин и желаю успехов. Прошу ее обратить внимание на сквер возле кинотеатра Манас.

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Августин
27.05.2019, 20:34


Она является председателем правления общественного фонда "Наше право", активно участвует в общественной жизни столицы.

Хм, а список ее достижении и заслуг можно? Или очередная родственница чиновника вышестоящего, очередной ноунейм для выкачивантя бюджета?!

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