Калича Умуралиева возглавила муниципальное предприятие "Городские парки"

ПОЗДРАВЛЯЮ как городанин и желаю успехов. Прошу ее обратить внимание на сквер возле кинотеатра Манас.
В столичном муниципалитете произошли кадровые изменения.
Директором муниципального предприятия "Городские парки" назначена Умуралиева Калича Кусеиновна. Она является председателем правления общественного фонда "Наше право", активно участвует в общественной жизни столицы.
Начальником управления здравоохранения стала Исмаилова Бактыгуль Сардарбековна. Ранее она занимала должность директора ЦСМ №12, была координатором Ленинского района по здравоохранению.