Самат Кылжыев назначен руководителем Аппарата правительства

Президент Кыргызской Республики Сооронбай Жээнбеков подписал Указ, согласно которому Кылжыев Самат Аскербекович назначен Руководителем Аппарата Правительства - министром Кыргызской Республики.

КЫЛЖЫЕВ Самат Аскербекович

Родился 16 мая 1974 г. в селе Ак-Терек Тонского района Иссык-Кульской области.

Образование высшее. В 1996 году окончил Кыргызский государственный национальный университет, факультет экономики и менеджмента по специальности "экономист".

Трудовая деятельность:

1996-1997 гг. - Государственная налоговая инспекция по Первомайскому району города Бишкек, отдел внешнего налогового контроля за физическими лицами, госналоговый инспектор

1997-1998 гг. - Инспекция по благоустройству Первомайского района города Бишкек, инспектор

1998 г. - Центр экономических и социальных реформ при министерстве финансов Кыргызской Республики, отдел развития финансово-кредитной системы, главный специалист

1998-2000 гг. - Центр экономических и социальных реформ при Министерстве финансов Кыргызской республики, отдел развития финансово-кредитной системы, заместитель начальника

2000-2002 гг. - Министерство финансов Кыргызской Республики, отдел анализа бюджетной политики и расходов главного бюджетного управления, главный специалист

2002-2003 гг. - Министерство финансов Кыргызской Республики, отдел среднесрочного прогнозирования бюджета управления бюджетной политики, главный специалист

2003-2004 гг. - Министерство финансов Кыргызской Республики, отдел среднесрочного прогнозирования бюджета управления бюджетной политики, заведующий

2004-2006 гг. – Министерство финансов Кыргызской Республики, отдел формирования бюджета развития управления бюджетной политики, заведующий

2006-2007 гг. – Министерство финансов Кыргызской Республики, управление политики расходов государственного управления, начальник управления

2007-2009 гг. – Министерство финансов Кыргызской Республики, главное управление бюджетной политики, начальник управления

2009-2010 гг. – Центральное агентство Кыргызской Республики по развитию, инвестициям и инновациям, бюджетная служба, эксперт

2010 г. - Министерство финансов Кыргызской Республики, главное управление бюджетной политики, начальник управления

2010-2011 гг. – Министерство финансов Кыргызской Республики, заместитель министра

2011-2012 гг. – Аппарат Правительства Кыргызской Республики, отдел финансовой и кредитной политики, заведующий

2013-2014 гг. – Счетная палата Кыргызской Республики, отдел аналитики, заведующий

2014-2016 гг. - Счетная палата Кыргызской Республики, руководитель аппарата

2016 г. - Национальный банк Кыргызской Республики, советник председателя

2017 г. – Агентство развития и инвестирования сообществ Кыргызской Республики, консультант по развитию

С мая 2018 г. – Аппарат Правительства Кыргызской Республики, отдел финансовой и кредитной политики, заведующий

Дополнительная информация:

Советник государственной службы II класса

Почетная грамота Министерства финансов Кыргызской Республики

Отличник финансово-экономической работы

Почетная грамота Правительства Кыргызской Республики

Почетная грамота Счетной палаты Кыргызской Республики