Жестокое избиение в Джале. Появились фото подозреваемых в больнице (фото)

В сети появились фотографии подозреваемых в жестоком избиении в Джале. Фото опубликовано на сайте govori.tv.

Отметим, мужчины попали в больницу из СИЗО-1, где содержатся под стражей в ожидании суда. По первоначальной информации ГСИН между ними и сокамерниками произошел конфликт, который назревал с первых дней их пребывания. Правда, оба подозреваемых отрицают это, утверждая, что травмы получили в результате несчастных случаев. В одно и то же утро, 19 сентября, один из них упал с кровати, а второй поскользнулся в туалете.

Сейчас оба подозреваемых вернулись в СОЗО.

Напомним, на камеры видеонаблюдения попали кадры жестокого избиения двух мужчин. Побоище происходило днем рядом с супермаркетом в микрорайоне Джал в Бишкеке. После экзекуции пострадавшие были доставлены в больницу в тяжелом состоянии, а драчунам помогли скрыться сотрудники правопорядка. По версии следствия, их брат, сотрудник органов внутренних дел, воспользовался служебным положением и попросил милиционеров Ленинского района столицы замять дело. История привлекла внимание общественности, милиционеров уволили, и завели против них уголовное дело, а подозреваемые в избиении добровольно явились в милицию. Сейчас они ожидают окончания расследования в СИЗО-1, им грозит серьезное наказание, вплоть до пожизненного лишения свободы.