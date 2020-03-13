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Выборы 2020. Партии на старте предвыборного марафона. Кто выйдет в финал?

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- Екатерина Улитина
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Сегодня, 13 марта, начинается агитационный период для партий и кандидатов, которые претендуют на депутатские мандаты в местных кенешах.

В Центральной избирательной комиссии сообщили, что в ближайшие часы будут опубликованы партийные списки, а также программы партий.

Хотя выборы будут проходить в нескольких населенных пунктах, наибольший интерес представляют выборы в местные кенеши пяти городов: Токмак, Ош, Майлуу-Суу, Балыкчы и Каракол. Эксперты считают, что победа на этих выборах станет серьезной заявкой на прохождение в новый созыв депутатов Жогорку Кенеша. Всенародные выборы пройдут осенью 2020 года.

В этих выборах принимает участие более 20 партий, однако лишь четыре из них заявили о серьезных амбициях, подав документы на участие во всех городах - "Биримдик", "Мекеним Кыргызстан", "Онугуу-Прогресс" и "Кыргызстан".

"Биримдик"

Партия с длинной и непростой историей, но при этом почти неизвестная избирателям. Поэтому когда ее лидер Марат Аманкулов говорит, что партия новая, это можно считать абсолютной правдой.

С момента как стало известно о создании этой партии вокруг нее преднамеренно или нет появился ореол загадочности. Аманкулов, выходец из СДПК, до сих пор очень дозировано выдает информацию о целях и идеалах нового политического образования. Скрытность дала свои плоды - привлекла внимание общественности и слухи. СМИ написали, что за партией стоит не кто иной, как родной брат президента Асылбек Жээнбеков. Опровергнуть или подтвердить это утверждение пока невозможно, хотя вполне вероятно, что многие, в том числе и Жээнбековы, симпатизируют проекту Марата Аманкулова. Хотя бы потому, он зарекомендовал себя как сдержанный, умный и взвешенный политик, который не лезет в авантюры и скандальные истории. Но шансы "Биримдик" пройти на выборах пока довольно призрачные. Вполне вероятно, что этот проект - пробный и на него ставят не так уж и много.

О "Биримдик" следует сказать еще одну важную вещь. Партия позиционирует себя как идейное политическое сообщество, а не как объединение вокруг личности. Для Кыргызстана это что-то новое, так как раньше партии ассоциировались исключительно с личностями СДПК - Атамбаев, "Республика" - Бабанов и так далее.

"Биримдик" заявила, что будет поддерживать идеи демократического социализма (не путайте с социал-демократами). Если говорить очень кратко, то идеи эсдэков ближе к капитализму и идеалам свободного рынка, который сдерживается государственным контролем. Демократический социализм предполагает куда более глубокую демократизацию общества и обобществление экономики. Отчасти по этому пути идут скандинавские страны. Например в Норвегии государство владеют компаниями, которые обеспечивают до 60% ВВП.

Правда пока не ясно, как демократический социализм трактуют в "Биримдике". Партия до сих пор не выпустила программу, или хотя бы небольшого манифеста.

"Мекеним Кыргызстан"

Эту партию, вполне, можно назвать идейным соперником "Биримдик". "Мекеним Кыргызстан" называют "партией застройщиков и бизнесменов" из-за большого числа владельцев строительных компаний в списках. Даже офис партии находится в доме, где работают более 20 строительных компаний или фирм, связанных со строительством, в том числе компания "Ихлас". По крайней мере, с деньгами у партии проблем не будет. Хорошее финансирование обеспечивает как минимум половину успеха партии. На местных выборах в 2016 году, "Мекеним Кыргызстан" с первой же попытки ворвалась в местные кенеши таких городов Бишкек, Ош, Каракол, Джалал-Абад, Талас и так далее. Правда, какие цели и идеалы преследуют политики этой партии, до сих пор не очень понятно. Сайт партии не работает, а на странице в соцсетях они делятся в основном фотографиями с мероприятий.

Вещь, о которой нельзя умолчать, рассказывая о "Мекеним Кыргызстан" - это, то что ее связывают с братьями Матраимовыми. Депутат Искендер Матраимов от комментариев воздерживается. Однако, есть достаточно оснований полагать, что информация правдивая.

"Онугуу-Прогресс"

Политолог Марс Сариев еще несколько месяцев назад в интервью VB.KG говорил, что кто кто, а "Онугуу-Прогресс" так испортила свой имидж, работая в этом созыве ЖК, что в следующий созыв Парламента ей путь заказан. Но, лидер "Онугуу" с этим утверждением, кажется, не согласен. Он намерен побороться за мандаты во всех местных кенешах и скорее всего, намерен идти на выборы в Жогорку Кенеш.

В Парламенте фракция "Онугуу" запомнилась "яркими" выступлениями Тазабека Икрамова (тот что не смог выговорить слово "гомосексуалист") и Камчыбека Джолдошбаева (депутат, который натягивает шапку при виде коллег, выходящих из общественного транспорта). Обоих правда исключили из фракции еще в 2017 году.

Зато, лидер фракции Бакыт Торобаев за последние пять а парламенте явно вырос как политик. Находясь, в оппозиции, раз за разом критиковал правительство, требовал его отставки, предлагал систему реформирования Жогорку Кенеша, одним из первых стал биться за снижение избирательного порога. С хорошими инициативами выступали другие его коллеги Тынчтык Шайназаров и Исхак Масалиев. Вполне вероятно, что в этом году мы наконец увидим у "Онугуу-прогресс" свою идеологию и более последовательную и четкую работу.

"Кыргызстан"

Почти все партии можно упрекнуть за отсутствие идеологии, но "Кыргызстан" побил все рекорды. В 2015 году Канат Исаев смахнул пыль с партии, созданной в 2010 году, и успешно прошел в парламент и местные кенеши городов. Судя, по работе партии в парламенте, составить четкую программу сопартийцы не успели. Их ориентиры легко менялись, цели были туманными, а предвыборные обещания быстро забылись. Зато партия не раз продемонстрировала и доказала свою лояльность к властям (любым) и это может сыграть ей на руку. Еще один козырь: в "Кыргызстане" собрались богатые бизнесмены, которые смогут не только внести взнос, но и оплатить шикарную агитационную кампанию.

Есть теория, которую озвучили несколько высокопоставленных обитателей "Белого дома". Они считают, что так называемой партией власти в следующем созыве станет вовсе не "Биримдик", как считают многие, а "Кыргызстан". Более того, одним из первых номеров в списке партии на парламентских выборах может стать действующий премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев.

Впрочем, окончательные решения не приняты, и планы могут меняться в зависимости от развития событий. Более или менее прояснить расстановку сил на предстоящих осенью парламентских выборах помогут апрельские выборы. Еще один факт, который существенно повлияет на ситуацию - это решение по снижению избирательного порога с 9 до 7%.

Кстати, не стоит сбрасывать со счетов партии, которые подали заявки на участие в двух, в трех и даже в одном городе. Они также будут активно конкурировать на парламентских выборах: это "Ата-Мекен", "Эмгек", "Республика", "Ата-Журт", "Улуу Журт", "Бир Бол". О них мы расскажем позже.


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URL: https://www.vb.kg/386141
Теги:
Ата Мекен, Ата-Журт, ЦИК, Бакыт Торобаев, Исхак Масалиев, Марат Аманкулов, выборы, местный кенеш, партии, Кыргызстан, Онугуу – Прогресс, Мухаммедкалый Абылгазиев
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