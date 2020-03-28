Минздрав опубликовал фото зараженного COVID-19, переведенного из реанимации

Зараженного пациента, который был госпитализирован в Джалал-Абадской области, перевели из реанимационного отделения в общую палату. Состояние больного оценивается как удовлетворительное. Об этом сообщила пресс--служба Минздрава КР.

Отмечается, что всего в реанимационных отделениях было шесть человек, пятеро из них были переведены в обычные палаты, оставшийся один пациент находится под наблюдением врачей.

Напомним, 26 марта начальник управления общественного здравоохранения Минздрава КР Айнура Акматова сообщала, что шесть человек, получающие стационарное лечение, находятся в реанимации. Их состояние тяжелое. Накануне стало известно, что их здоровье значительно улучшилось.