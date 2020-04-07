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В МВД отчитались о снижении преступности в городах, где введен режим ЧП

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- Екатерина Улитина
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В Кыргызстане правоохранительные органы отмечают резкое снижение уровня преступности. Самым распространенным проступком стало нарушение комендантского часа. Об этом сообщает пресс-служба МВД.

"Проведенный анализ с момента введения чрезвычайного положения на территории г.Бишкек, г.Ош, Ошской области, г.Джалал-Абад и Джалал-Абадской области показывает резкое снижение особо тяжких и тяжких преступлений. Зарегестрировано три факта убийства. Из них: убийство криминального авторитета "Лимонти" в городе Нарын, (убийство произошло из-за мести) и еще два факта убийства на бытовой почве на территории Аламединского и Ноокенского районов. По всем трем фактам задержаны подозреваемые и проводится досудебное производство", - сообщают в МВД.

Всего с 22 марта по 5 апреля 2020 года зарегистрировано 1351 преступлений В прошлом году за этот же период произошло почти на 38% больше преступлений – 2194 преступлений.

Кроме того, зарегистрировано 1480 проступков (за аналогичный период 2019 года – 2269).

Чаще всего в населенных пунктах, где введен режим чрезвычайного положения, милиционеры фиксируют такие преступления как: хулиганство, угроза или насилие в отношении представителя власти, мошенничество, подделка документов и их использование, изнасилование, причинение тяжкого вреда здоровью и кражи.

В списке самых распространенных теперь нарушений: неповиновение законному требованию сотрудника органов внутренних дел, нарушения требований и решений уполномоченного органа.

Напомним, в Кыргызстане введен режим чрезвычайной ситуации в связи с распространением коронавируса. В Бишкеке, Оше и в Джалал-Абаде действует режим чрезвычайного положения.


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URL: https://www.vb.kg/386921
Теги:
МВД, хулиганство, преступление, Кыргызстан, коронавирус, COVID-19
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