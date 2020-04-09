COVID-19 в КР. Почему нет масок и как убивают отсутствием финансирования

Ситуация с коронавирусом обнажила проблемы в здравоохранении, которые накапливались годами. Сегодня врачи борются не только за жизни своих пациентов, но и против чиновников, утвержденных ими бюджетов и нехватки денег.

COVID-19 против врачей

Более тридцати медиков уже заразились COVID-19. Это те, чьи анализы подтвердились, фактически же их может больше. Но главное, что болеют не только те, кто работают непосредственно с зараженными. Но и врачи, не соприкасающиеся с коронавирусом. Это говорит о том, что вирус покинул пределы специализированных отделений больниц и обсерваций и свободно распространяется среди населения.

Опасность внутрибольничного распространения эпидемии хорошо понимают врачи. С недавнего времени эту идею, кажется, уяснили и в правительстве. По крайней мере, с понедельника медицинские учреждения по всей стране массово начали объявлять срочные тендеры на покупку средств индивидуальной противовирусной защиты, дезинфицирующих препаратов и лекарств. Задумались о своей защите не только стационары, но и центры семейной медицины. Сейчас на сайте государственных закупок большую часть объявлений приходится на долю медицинских учреждений. Осознали угрозу в Госслужбе исполнения наказаний. На этой неделе они собираются приобрести средства для защиты от коронавируса на сумму более 1 млн 680 тысяч сомов.

Почему только сейчас через две недели после объявления чрезвычайной ситуации и через два месяца после заявлений Минздрава о полной готовности к возможной эпидемии, медики, наконец, закупают, то без чего борьба с эпидемией невозможна?

Финансовая блокада

Глава Ассоциации "Партнерская сеть" Айбар Султангазиев считатет, что врачи не могли своевременно позаботиться о своей безопасности из-за финансовой ловушки, в которую загнали их ограниченные бюджеты. У них просто не было денег на покупку медицинских масок, перчаток и защитных костюмов.

- У медучреждений очень ограничены финансовые средства, они покрывают лишь самое необходимое – в основном зарплату. После поднявшегося шума, Фонд обязательного медицинского страхования пересматривает бюджеты, и в марте здравоохранению выделили уже больше денег. Медицинские учреждения тоже пересматривают свои планы, от чего-то отказываются и на эти деньги начинают закупки, - говорит Айбар Султангазиев.

По его наблюдениям, все, что говорилось в феврале и в марте о готовности здравоохранения оказалось пустыми словами. Пока границы были открыты, а продавцы предлагали большой выбор медицинских товаров по сравнительно доступным ценам, закупок не было. Теперь больницам разрешили покупать средства для борьбы с коронавирусом, но неизвестно откликнутся ли поставщики, учитывая закрытые границы и скромное внутреннее производство.

- Нужно понимать, что бюджеты медицинских учреждений сформированы с начала года. Лишь 15-20% из всех этих денег, предусмотрены на закупки. Как правило, покупают бинты, необходимые ежедневно препараты и реагенты. Когда ситуация изменилась и заговорили о подготовке к эпидемии, в правительстве и Минздраве должны были позволить больницам тратить эти средства на спецзащиту. Но такого решения так никто и не принимал до недавнего времени, - продолжил Султангазиев.

Где-то густо, где-то пусто

Крайне скромный бюджет здравоохранения не позволяет полностью решить все медицинские потребности населения. Более того, ситуация с коронавирусом усугубила проблемы в других сферах здравоохранения. Директор общественного фонда "Помогать легко" Динара Аляева в социальных сетях описала ситуацию в сфере детской онкологии.

- Сколько умрет человек от короновируса и последствий изоляции, отсутствия адекватного менеджмента в здравоохранении? Кто сможет посчитать? На очереди более 600 онкобольных детей, которым грозит остаться без лечения. Детское отделение в Оше распустило штат в отпуск без содержания, нет лекарств. Детское отделение в Бишкеке сидит второй месяц без основных наименований лекарств для химиотерапии, - написала Аляева.

При этом в ФОМС утверждают, что выделили достаточно средств для закупки лекарств, однако тендеры на закупку срываются из-за отсутствия поставщиков.

Выход из этой ситуации есть только один – надеяться, просить и ждать помощи от международных организаций и государств. Самостоятельно, кыргызская система здравоохранения вряд ли сможет выбраться из ловушки, в которую годами ее загоняли чиновники, сокращая и оптимизируя расходы.