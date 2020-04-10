В Синьцзяне обнаружена зона разлома с запасами нефти в 228 миллионов тонн

Как сообщает газета "Жэньминь жибао", на Таримском нефтегазовом месторождении, которое принадлежит китайской компании PetroChina, была обнаружена новая зона разлома с запасами нефти более 200 миллионов тонн, потенциал нефтегазовых ресурсов огромный.

Согласно сообщению компании, добыча нефти и природного газа на месторождении, как ожидается, достигнет 30 миллионов тонн нефтяного эквивалента к 2020 году и 36 миллионов тонн к 2025 году.

Таримский нефтегазоносный бассейн, расположенный в Синьцзян-Уйгурском автономном районе /Северо-Западный Китай/, является крупнейшим в Китае, а также одним из самых сложных для разведки из-за его суровой грунтовой среды и сложных подземных условий.