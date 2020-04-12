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МИД Китая попросил госсекретаря США Помпео не наговаривать на Ухань

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- Нина Ничипорова
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Клевета и обвинения не избавят от вирусов, заявил официальный представитель МИД КНР. Это заявление, как сообщает агентство Синьхуа, последовало за высказыванием госсекретаря США Майка Помпео, который заявил в ходе интервью, что коронавирус нового типа происходит из китайского Уханя.

"Китай был первой страной, которая сообщила Всемирной организации здравоохранения о возникшей вспышке COVID-19, но это не означает, что источник COVID-19 находится в Ухане", - заявил официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь в ходе пресс-конференции.

Пандемии, по его словам, могут возникать в любом районе, стране или городе в мире, но их происхождение - это серьезный научный вопрос, ответ на который должны давать ученые и медицинские эксперты.

В среду Ухань открылся после 76-дневной блокады, что укрепило во всех странах мира решимость бороться и победить вирус. Все больше людей находят китайский вариант действий против эпидемии эффективным, а китайский опыт - достойным изучения. Любое ответственное государство выступит против подобного навешивания ярлыков на вирусную инфекцию, заявил Чжао Лицзянь.

"Нет никаких оснований для обвинения Китая в сокрытии информации или недостатке прозрачности", - отметил Чжао Лицзянь. Он подчеркнул, что в самом начале вспышки COVID-19 Китай уведомил ВОЗ о возникновении эпидемической ситуации, поделился результатами секвенирования генома вируса и включился в международное сотрудничество. Все это было сделано в кратчайшие сроки, чем заслужил положительные отклики от всего международного сообщества.

Американская сторона имеет доступ к информации и данным об эпидемии, предоставленным Китаем, отметил дипломат. "Что же касается того, использовала ли в полной мере и эффективно американская сторона то драгоценное время и важную информацию, полученную Китаем, и были ли приняты своевременные меры по профилактике и контролю эпидемии - это будет ясно только со временем, я полагаю", - заявил Чжао Лицзянь.

Подчеркнув, что "поливание грязью Китая не встречает поддержки у людей", Чжао Лицзянь заявил, что под руководством Коммунистической партии Китая в стране были достигнуты огромные успехи в борьбе с эпидемией. "Мы надеемся, что американский народ также сумеет победить эпидемию в ближайшее время, равно как и выступить против зашоренности отдельных деятелей, которые придают эпидемии политический оттенок и клевещут на Китай, пытаясь переложить на других свою ответственность".


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URL: https://www.vb.kg/387103
Теги:
Китай, США, конфликт, коронавирус, МИД
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