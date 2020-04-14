Чжао Лицзянь: Весь мир признает достижения Китая в области прав человека

Назначение китайского представителя в Консультативный комитет Совета по правам человека ООН в очередной раз демонстрирует признание международным сообществом достижений Китая в развитии прав человека, заявил сегодня официальный представитель МИД КНР.

Назначение посланника постоянного представительства Китая при отделении ООН и других международных организациях в Женеве Цзян Дуаня также свидетельствует о признании всем миром активного участия Китая в международных обменах и сотрудничестве в области прав человека, отметил в ходе брифинга для журналистов официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь.

По сообщению агентства Синьхуа, Китай активно вовлечен в работу Совета по правам человека ООН и других учреждений по вопросам прав человека, сказал китайский дипломат, комментируя письмо, направленное в ООН некоторыми сенаторами США, в котором последние озвучивают возражение в связи с назначением китайского представителя.

- Кажется нелепым, что сенаторы США - страны, имеющей плохую репутацию в области соблюдения прав человека и вышедшей из Совета по правам человека ООН , вмешиваются в дела Совета, а также в вопросы прав человека в других странах, - сказал Чжао Лицзянь.

- Китайская сторона советует им уделять приоритетное внимание решению проблем в области прав человека в своей стране, а также содействовать соблюдению прав человека и благополучию американского народа посредством практических мер, - добавил он