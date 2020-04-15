Китай одобрил три вида вакцин против COVID-19 для клинических испытаний

Три вида вакцин против COVID-19 были утверждены в Китае для прохождения клинических испытаний, сообщает агентство Синьхуа со ссылкой на Министерство науки и технологий КНР.

Вакцина на основе аденовирусного вектора, разработанная исследовательской группой во главе с Чэнь Вэй из Института военной медицины Академии военных наук НОАК, стала первой вакциной, одобренной для клинических тестов.

Первый этап ее клинических испытаний был завершен в конце марта, второй этап стартовал 12 апреля.

По данным Всемирной организации здравоохранения, это первая в мире вакцина против COVID-19, которая перешла на второй этап клинических испытаний