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Китай одобрил три вида вакцин против COVID-19 для клинических испытаний

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- Нина Ничипорова
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Три вида вакцин против COVID-19 были утверждены в Китае для прохождения клинических испытаний, сообщает агентство Синьхуа со ссылкой на Министерство науки и технологий КНР.

Вакцина на основе аденовирусного вектора, разработанная исследовательской группой во главе с Чэнь Вэй из Института военной медицины Академии военных наук НОАК, стала первой вакциной, одобренной для клинических тестов.

Первый этап ее клинических испытаний был завершен в конце марта, второй этап стартовал 12 апреля.

По данным Всемирной организации здравоохранения, это первая в мире вакцина против COVID-19, которая перешла на второй этап клинических испытаний


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URL: https://www.vb.kg/387222
Теги:
вакцина, Китай, наука, коронавирус
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