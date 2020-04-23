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Китай вновь подтвердил свою поддержку ВОЗ

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- Нина Ничипорова
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Китай всегда решительно поддерживал ведущую роль Всемирной организации здравоохранения в деле развития глобальной системы общественного здравоохранения и готов и дальше разными путями оказывать поддержку ВОЗ. Об этом на брифинге заявил официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан.

Это заявление, как сообщает агентство Синьхуа, он сделал в ответ на вопрос журналиста, касающийся непрекращающейся критики в адрес ВОЗ со стороны США и заявленного намерения прекратить финансирование организации.

ВОЗ соблюдает принципы объективности и справедливости, заявил Гэн Шуан, добавив, что у клеветы и нападок на ВОЗ со стороны США нет никаких фактических обоснований.

Гэн Шуан заявил, что благотворительный концерт "Единый мир: дома вместе", организованный ВОЗ вместе со знаменитыми артистами со всего мира, состоялся в минувшие выходные. На концерте были собраны средства для медицинских работников из разных стран мира, находящихся на переднем крае борьбы с болезнью. ВОЗ и артисты разных стран поддержали глобальную битву против пандемии COVID-19, привлекли большое внимание зрителей и получили много положительных отзывов, став отражением преобладающего среди мирового сообщества мнения.

"Мы надеемся, что отдельные лица в США посмотрят видеозапись этого концерта, увидят общую волю всех сторон, поддерживающих ВОЗ и призывающих к солидарности и взаимодействию, и не станут выступать против всего международного сообщества", - заявил дипломат.

Он отметил, что в этот критический момент, когда весь мир борется с пандемией, поддержка ВОЗ означает сохранение позиции и роли ООН, приверженность концепции и принципу мультилатерализма и защиту солидарности и сотрудничества внутри международного сообщества, что исключительно важно для общемировой победы над пандемией.


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URL: https://www.vb.kg/387476
Теги:
ВОЗ, Китай, США, коронавирус
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