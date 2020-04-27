Китай высоко оценил позицию России в отношении происхождения COVID-19

Китай высоко ценит позицию России в отношении происхождения вируса COVID-19, которая является объективной, справедливой, научно обоснованной и рациональной. Об этом заявил сегодня официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан.

Гэн Шуан сделал такое заявление на брифинге для журналистов, отвечая на просьбу прокомментировать высказывание официального представителя Кремля Дмитрия Пескова о том, что утверждения об искусственном происхождении вируса являются беспочвенными, а обвинения в адрес какой-либо страны без достаточных научных доказательств - неприемлемыми.

Дмитрий Песков накануне также сообщил журналистам, что Китай и Россия находятся в тесной координации в вопросах борьбы с COVID-19, и что главы двух государств подтвердили во время телефонных разговоров свою политическую волю к укреплению такого сотрудничества.

Китай и Россия являются крупнейшими соседями, которых связывают отношения всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия в новую эпоху, указал Гэн Шуан. Дипломат отметил, что оба государства в духе взаимодоверия и взаимопомощи на высоком уровне оказывают друг другу твердую поддержку в борьбе с эпидемией.

Два телефонных разговора, состоявшихся между главами двух государств в течение одного месяца, придали мощный импульс двустороннему сотрудничеству в борьбе с эпидемией, отметил Гэн Шуан. Как сообщает агентство Синьхуа, обе стороны намерены реализовывать достигнутый двумя лидерами консенсус, укреплять взаимную поддержку, поддерживать тесное сотрудничество и сообща преодолевать последствия пандемии.

Происхождение вируса представляет научный вопрос, который должен исследоваться учеными и медицинскими экспертами, и это является общим мнением международного сообщества, подчеркнул Гэн Шуан. "Любая попытка политизирования на тему происхождения вируса и перекладывания вины на другие страны недопустима" - добавил он.

"Международному сообществу следует, взяв за основу концепцию сообщества единой судьбы человечества, работать сообща на принципах солидарности и добросовестности для обеспечения глобальной безопасности в области общественного здравоохранения", - сказал официальный представитель.