На днях газета The Daily Telegraph в Новом Южном Уэльсе Австралии осквернила герб Китая, специально связала КНР с новым типом коронавируса. Государственный герб – это символ суверенного государства, является священным и неприкосновенным. Газета "Жэньминь жибао" опубликовала статью, в которой отметила, что политизация эпидемии, маркировка вируса, отклонение от моральных принципов наносят сильный удар по чувствам китайского народа. Такое поведение недопустимо.

Новый тип коронавируса проверяет нравственность мира. СМИ являются регистраторами истории, им необходимо постоянно придерживаться высоких моральных принципов, а также основ человеческой цивилизации. Государственный флаг и герб представляют авторитет страны. Стигматизацией Китая и разжиганием расизма австралийская газета пошла против современной цивилизации.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) неоднократно подчеркивала, что вирус может происходить из любого места. На днях 16 международных юристов в области здравоохранения опубликовали статью в научном журнале Великобритании The Lancet, в которой напомнили, что ответные меры, основанные на страхе, дезинформации, расизме и ксенофобии, не спасут мир от подобных вспышек эпидемии.

Китай постоянно ставит жизнь людей на первое место, тенденции по контролю и профилактике эпидемии в стране постоянно усиливаются. КНР преследует идею сообщества с единой судьбой человечества, развивает дух международного гуманизма, принимает активное участие в продвижении международного сотрудничества в борьбе с эпидемией. Достижения Китая в противоэпидемических мерах внутри страны, а также роль КНР в процессе международного сотрудничества неоспоримы. Любое добросовестное и ответственное средство массовой информации должно играть конструктивную роль для продвижения глобального взаимодействия и совместной борьбы с эпидемией.

Популярный научный журнал Nature на протяжении трех дней на китайском и английском языках публиковал статью под названием "Остановите стигматизацию нового типа коронавируса". В ней говорится: "Наши действия были ошибочными, мы берем на себя ответственность и приносим извинения".

Газета "Жэньминь жибао" отмечает, что расистские замечания, связанные с новым типом коронавируса, а также следующие за ними конфликты и противоречия на расовой основе, являются открытой провокацией против современной цивилизации. Международному сообществу необходимо совместно подавлять подобные провокации, а все СМИ мира должны выбирать справедливость, защищать базовые ценности человеческой цивилизации.