Отдельные американские политики превратили эпидемию коронавирусной инфекции в политическое шоу, они безостановочно занимаются политизацией и стигматизацией вируса, а также требуют возместить убытки. Страна, которая называет себя "международным лидером", демонстрирует политическую пародию. Пишет газета "Жэньминь жибао".

Ранее американская сторона открыто отмечала, что "восхищается усилиями и прозрачностью китайской стороны". США также заявляли, что "данные китайской стороны способствуют борьбе США с коронавирусом". Сегодня в позиции Соединенных Штатов произошел переворот. Вывод заключается в том, что отдельные американские политики хотят переложить с себя ответственность.

Некоторые политические деятели США называют новый тип коронавируса "китайским вирусом" и "уханьским вирусом". Отдельные из них даже объединяются в группы, занимаются шантажом и призывают к возмещению убытков. Это открытый вызов для системы международного права.

Кроме этого, неожиданная вспышка эпидемии заболевания относится к событию мирового общественного здравоохранения, по закону принадлежит к "непреодолимой силе". Несмотря на то, что первый случай заболевания был зафиксирован на территории Китая, ученые по-прежнему находятся в поисках источника вируса. Факты свидетельствуют о том, что противоэпидемическая борьба Китая не имеет никакой причинно-следственной связи с масштабной вспышкой эпидемии в США.

Несмотря на то, что Китай впервые сообщил о вспышке болезни, это отнюдь не означает, что вирус происходит из Китая. Источник вируса – это серьезный научный вопрос, его могут исследовать лишь ученые и медики, как отдельные американские политики могут делать такие легкомысленные выводы на основе болезненного воображения?! Даже авторитетные эксперты по инфекционным заболеваниям США заявляют, что подобные обвинения "не соответствуют действительности".

Отдельные американцы предпочитают игнорировать факты, они фабрикуют данные. По сообщениям американских СМИ, Совет национальной безопасности США рекомендует американским чиновникам перекладывать ответственность на Китай по вопросам эпидемии. Избирательный отдел Республиканской партии США написал "красную книгу лжи" в 57 страниц, она учит кандидатов партии, как очернять Китай, если речь заходит об эпидемии.

Профессор международного права в Университете Чикаго Том Гинзбург отметил, что судебные преследования в адрес Китая нацелены на "скрытие ошибок американского правительства", таким образом, предоставляется политическая поддержка для республиканцев в преддверии ноябрьских выборов.

Подавление суверенитета другой страны с помощью гегемонии, подрыв международного правопорядка – такие действия полностью не соответствуют международной морали. В такой ситуации встает следующий вопрос: Начавшаяся в США в 1918 году пандемия гриппа стала причиной грандиозной гуманитарной катастрофы мирового масштаба.

Понесли ли США ответственность за это? СПИД впервые появился в США, кто должен предоставить компенсации 75 млн. СПИД впервые был зафиксирован именно в США и позже распространился по всему миру -- будут ли США выплачивать компенсации 75 млн носителей ВИЧ и 35 млн жертв вызванных СПИДом болезней? Международный финансовый кризис в 2008 году начался с Уолл-стрита, когда США собираются возместить экономические потери в триллионы американских долларов во всем мире?

Люди обладают правом задавать вопросы. В августе 2019 года в США вспыхнула "пневмония, связанная с курением электронных сигарет", почему компьютерная томография легких настолько похожа на томографию легких, которая имеет отношение к новому типу коронавируса? Что произошло в американской военной лаборатории в Форт-Детрик? 6 февраля в США умер больной с коронавирусной инфекцией, который не ездил в Китай, когда в США появился первый случай заболевания? Почему в Соединенных Штатах, которые всегда провозглашали свободу слова, ученые наказываются за открытую публикацию результатов исследования нового типа коронавируса? Эксперты Китая и Европы уже обнародовали ряд новых результатов секвенирования генома коронавируса, почему США, которые являются лидером в биологических исследованиях, не опубликовали свои результаты? Определенные американские политики не должны прикидываться глухими и немыми, когда возникают такие вопросы. Они должны ответить на эти вопросы!