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В апреле по маршруту Китай-Европа прошло рекордное число грузовых поездов

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- Нина Ничипорова
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В апреле был установлен месячный рекорд по числу грузовых составов, прошедших по маршруту международных грузовых железнодорожных перевозок Китай-Европа, -- 979, что на 46 проц больше по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. Об этом агентству Синьхуа сообщили в китайской железнодорожной компании China State Railway Group.

Составы перевезли в общей сложности 88 тысяч TEU /20-футовый контейнерный эквивалент/ груза, что на 50 процентов больше в годовом исчислении.

В период с января по апрель в общей сложности 2920 грузовых поездов по маршруту Китай-Европа перевезли 262 тысячи TEU груза. Эти два показателя выросли на 24 и 27 процентов по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года.

За первые четыре месяца текущего года число отправляющихся из Китая в Европу составов выросло на 36 процентов до 1638 поездов по обратному маршруту -- на 11 процентов до 1282 поездов.

Маршрут международных грузовых ж/д перевозок Китай-Европа стал важным логистическим каналом для обеспечения бесперебойной торговли в ситуации, когда воздушные, морские и автомобильные перевозки серьезно пострадали от пандемии COVID-19, заявили в компании.

Грузовые поезда также играют решающую роль в борьбе с пандемией в Европе, поскольку они перевозят огромное количество предметов медицинского назначения.

В период с 21 марта по конец апреля в европейские страны, включая Италию, Германию, Испанию и Чехию, грузовыми поездами было отправлено 660 тысяч наименований средств противоэпидемической борьбы общим весом 3142 тонны.


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URL: https://www.vb.kg/387804
Теги:
грузоперевозки, Европа, Китай, поезд
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