На днях американский Университет Джонса Хопкинса опубликовал новые данные по коронавирусу, согласно которым ситуация в США является самой серьезной. Китайский народ глубоко сочувствует американцам. Пишет газета "Жэньминь жибао".

Однако выступления отдельных американских политиков, вызывают недовольство. Сталкиваясь с вопросами жизни и смерти, они не предпринимают срочные действия, чтобы справиться с проблемами в общественном здравоохранении, даже когда плачут люди, перевозятся мешки с трупами и смерть настигает жителей дома. Их интересует возможность перекладывания своей ответственности на других с помощью политических игр. По сообщениям американских СМИ, в условиях распространения эпидемии в стране отдельные политики заняты двумя делами, а именно, они ненавидят СМИ и не любят Китай. Газета The Boston Globe заявила, что они упустили удобный момент для борьбы с вирусом, "их руки запачканы кровью американцев".

"Стигматизация Китая" наносит удар по международной справедливости. Противоэпидемическая борьба Китая носит открытый характер, страна предпринимала очевидные для всех меры, которые не будут отвергнуты из-за немногочисленных людей, очерняющих КНР. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш отметил, что китайский народ "пожертвовал своим обычным жизненным распорядком и внес вклад в человечество". Генеральный директор Всемирной организации сотрудничества (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебреисус неоднократно подчеркивал, что "действия Китая были быстрыми, масштаб большой, а вклад невиданный в мире".

В авторитетном медицинском научном журнале The Lancet была опубликована аналитическая статья, в которой говорится, что быстрое сдерживание распространения нового типа коронавируса в Китае впечатляет, "КНР служит обнадеживающим примером для других стран". Китай всеми силами борется с эпидемией, успешно сдержал распространение вируса, спас многочисленные жизни. Однако эти усилия оклеветаны отдельными безответственными политиками, которые только "перекладывают с себя ответственность". Где справедливость?

"Стигматизация Китая" не спасет людей. Новый тип коронавируса бросает вызов праву на жизнь и здоровье людей. В настоящее время спасение жизней важнее, чем перераспределение обязанностей, а сотрудничество является более значимым, чем необоснованные обвинения. Однако реальность пугает, поскольку отдельные американские политики не думают о том, как спасти больных, они выступают с заговорами, полагая, что они могут помочь людям. На сайте американского издания The Atlantic была опубликована статья, в которой говорится, что Белый Дом не предпринял достаточно эффективных мер в начальный период распространения вируса, что стало основной причиной масштабной вспышки эпидемии в США. "С самого начала Китай сделал многое правильно, как любая другая страна, в которой появился вирус", - заявил Билл Гейтс, сопредседатель Фонда Билла и Мелинды Гейтс. Он добавил: "Печально, что даже США, где вы ожидали бы сделать это хорошо, сделали это плохо".

"Стигматизация Китая" препятствует противоэпидемическим усилиям мира. США, будучи ведущей экономической и научно-технической державой, обладают мощной экономикой, сильными научно-исследовательскими способностями, передовым уровнем медицины. Соединенным Штатам следует эффективно сдерживать распространение эпидемии в стране, а также брать на себя больше международных обязательств, помогать более слабым государствам. Неловкая практика отдельных американских политиков лишь

подрывает глобальные усилия по борьбе с эпидемией, нарушает консенсус построения совместного общества. Китай постоянно придерживается концепции строительства сообщества единой судьбы человечества, оказывает помощь разным странам в пределах своих возможностей. Президент РФ Владимир Путин отметил, что Китай протянул руку помощи странам, пострадавшим от эпидемии, подал хороший пример международному сообществу.

За стигматизацией скрываются злобные политические манипуляции, это заметно, как для США, так и для международного сообщества. По сообщению газеты The New York Times, в США реакция на эпидемию в значительной степени "перекрывается политическими расчетами". Председатель Королевского института международных отношений (также известный как Chatham House) Джим О'Нил опубликовал статью под названием "Обвинения в адрес Китая – опасная стратегия по отвлечению внимания". Он написал, что "для многочисленных правительств стигматизация Китая является политической стратегией по отвлечению внимания общественности от собственной неподготовленности к эпидемии. В настоящее время приоритетной задачей является организация комплексного скоординированного реагирования на кризисы в области здравоохранения и экономике, игры по обвинению других стран не только бесполезны, но и опасны".

Опасный "политический вирус" необходимо победить совместными усилиями мира. Специальный докладчик ООН по вопросам меньшинств Фернан де Варенн предупредил, что новый тип коронавируса – это не только проблема здравоохранения, это вирус, который усиливает ксенофобию, ненависть и отчуждение. Подтверждением тому является то, что некоторые азиаты, которые ходят в масках на Западе, подвергаются оскорблениям и даже атакам. "С момента вспышки коронавирусной эпидемии, люди азиатского происхождения в разных странах мира стали объектами актов расизма, что нанесло ущерб здоровью и существованию многочисленных людей", - говорится в аналитической статье известного научного журнала Nature.

Вирус проверяет мораль и нравственность людей по отношению к истории, жизни и будущему. Без сомнений, если "политический вирус" будет продолжать подрывать международную справедливость, а отдельные американские политики будут продолжать использовать вирус в качестве политического оружия, то сложно будет оценить потери мира. Более того, такое поведение оставит чрезвычайно мрачную страницу в истории человечества.