"Если ты ненавидишь, значит, тебя победили". Так сказал древний мыслитель и философ Китая Конфуций, живший еще до нашей эры, но как справедливы и актуальны его слова сегодня! По мнению Генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша, пандемия COVID-19 породила вторую пандемию – дезинформации: от массы вредных для здоровья советов до диких теорий заговора. "А пресса должна давать научные, обоснованные на фактах новости и анализ". Но, увы, большинство западных СМИ как с цепи сорвались, развернув настоящую контрпродуктивную информационную войну против Китая. Они и раньше-то о нем слова доброго не говорили, а теперь Поднебесная и вовсе стала главной мишенью, дескать, она повергла мир в коронавирусный хаос и, стало быть, должна за это ответить.

Но с каждым днем становится очевиднее, что развязанная информационная война ведется специально и сознательно. Во-первых, рано или поздно придется ответить за жуткое количество заболевших коронавирусом и тысячи гробов. Во-вторых, ну не может Запад и, в частности, США допустить, чтобы какая-то страна превосходила его хоть в чем-то! Вирус "превосходства" у некоторых западных политических деятелей и подвластных им СМИ взращивался столетиями и настолько прочно засел в головах, что не хотят за океаном признать и смириться с тем, что уже не могут диктовать и повелевать миром по своему усмотрению. И главный, можно сказать, их оппонент во всем – Китай, имидж и влияние которого неоспоримо высоки. Как считают многие эксперты, в ближайшем будущем он может стать мировым лидером не только в экономической, но и в политической сфере.

Именно Китай – первая и пока единственная страна, которая вышла победителем из схватки с коронавирусом, успешно восстанавливает свою экономику и еще помогает другим бороться с вирусом. Правительства десятков государств выражают благодарность Китаю от имени своих народов. Как отмечают эксперты, причем разных стран, КНР стала даже более влиятельной и авторитетной, чем была до коронавируса, и это в то время как другие страны, в том числе и претендующие на мировое превосходство, можно сказать, уже проиграли в этой ситуации.

В информационной же войне можно перевести все стрелки на Китай, дескать, он виновен в появлении коронавируса, и тем самым снять с себя ответственность за упущенную ситуацию с коронавирусом и вызвать враждебность у мирового сообщества по отношению к Поднебесной и ее гражданам. Кстати, надо признать, что кое-где этот маневр срабатывает. И чем масштабнее успехи Китая и убедительнее доказательства своей непричастности к возникновению коронавируса, тем сильнее и жестче атаки в западных СМИ и у их хозяев против КНР.

В своем антикитайском фанатизме одна из австралийских газет снизошла до такой низости, как осквернение герба Китая. "Творцы" из этого издания умышленно связали символ Китая с коронавирусом, обвинив таким наглым образом Поднебесную в распространении COVID-19 и в бедах, с ним связанных. Говорить о моральной стороне этой возмутительной выходки, думаю, даже не приходится, коль газетчики сознательно оскорбили весь китайский народ. Кстати, в рейтинге свободы прессы этого года Австралия значится на почетном месте. Видимо, за истерические новостные сюжеты о том, что через некоторые китайские продукты можно заразиться коронавирусом. Или за материалы под заголовком "Китайские дети должны оставаться дома"? Своеобразная, однако, оценка на Западе свободы прессы.

Очередным холостым залпом в информационной войне, разгоревшейся между Западом и Китаем, стала публикация еще в одной из австралийских газет. По сообщению газетчиков, они раздобыли копию доклада разведки пяти англоязычных стран, в котором говорится, что якобы Китай подверг опасности другие страны, скрыл информацию о происхождении коронавируса, уничтожив данные о нем. Новость, разумеется, растрезвонили на весь мир. Но, как выяснилось, она - фейк. В документе нет прямых обвинений, а есть "только нуждающиеся в проверке подозрения". В чем признались сами газетчики.

Вообще же, судя по анализу многочисленных публикаций СМИ, на Западе не пришли к единому мнению о происхождении коронавируса. Например, президент США заявляет, что у него есть веские подтверждения, что вирус произведен в китайской лаборатории, в то время как разведка страны это не подтверждает. Конкретных доказательств о происхождении нового типа вируса никто еще не привел. Одни туманные и пустые разглагольствования о вине Поднебесной. Кстати, один достаточно известный политик в западных кругах в одном интервью высказывает два взаимоисключающих мнения по этому поводу. Сначала он уверенно говорит, что источником вируса была китайская лаборатория. И тут же, комментируя заявление Национальной разведки США о природном происхождении вируса, заявляет, что … верит ее данным и с ними согласен.

Хотя чему тут удивляться! Во лжи так трудно маневрировать. Уже давно известно всему миру, западные круги и их СМИ остаются верны своей излюбленной тактике - заполитиризовать любой вопрос, обвинить всех и вся, если что-то идет не по их сценарию или решается не в их пользу. А буквально вчера, 5 мая, председатель комитета начальников штабов ВС США генерал Марк Милли заявил на брифинге в Пентагоне, что "власти США не знают, где именно появился вирус нового типа". По его словам, есть несколько версий, но нет неоспоримых доказательств ни одной из них. Однако шельмование Китая продолжается. Информационная политическая война продолжается до сих пор и даже обостряется с каждым днем. Выдвигаются все новые претензии к Китаю, раздаются угрозы привлечь его к ответственности за распространение вируса и требования о выплате им компенсации за материальный ущерб и моральный вред от поразившего мир коронавируса. Хотя все обвинения, за какое ни возьмись, рассыпаются в прах.

Если вспышка произошла в Китае, то это вовсе не значит, что вирус китайский. Такие научные мнения уже открыто озвучиваются. Например, согласно последним исследованиям Государственного центра по инфекционным заболеваниям и Института Пастера во Франции, первые случаи коронавируса в страну в начале января не были импортированы из Китая или Италии. Они были вызваны, как отмечают ученые, локально циркулирующим штаммом неизвестного происхождения. Актуальной остается и версия, что коронавирус был подброшен в китайский Ухань, что это часть мирового заговора против Китая, который уж слишком быстро шагает вперед.

И в этой "военной" ситуации Китай выглядит намного убедительнее своих обличителей, призывая не политизировать и не стигматизировать коронавирус. Его происхождение – серьезный научный вопрос, и ученые многих стран проводят сейчас исследования, которые должны внести ясность, откуда он взялся. Поэтому Китай призывает не делать легкомысленных выводов, фабриковать обвинения, а тем более угрожать, а дать возможность ученым в тиши научных лабораторий провести свои, возможно, совместные исследования.

Честно сказать, эти политические шоу порядком поднадоели миру, поскольку во время них обвинения переливаются из пустого в порожнее. Вбить клин между Китаем и всем миром – и вовсе бессмысленная и бесперспективная затея. Мир уже не тот, да и большая его часть – страны-члены ШОС и расположенные вдоль "Одного пояса – одного пути" уже поняли, что с Китаем нужно дружить, поскольку он надежный партнер. Ученые, врачи, политики, журналисты разных стран призывают не в меру завравшихся западных деятелей остепениться и вместо того, чтобы сеять вражду, атаковать всем миром коронавирус. Как в конце 50-х начале 60-х годов прошлого века объединились Советский Союз и Америка, причем во время холодной войны, против оспы, унесшей миллионы жизней, и вместе победили заразу.

Сегодня в мире уже более трех с половиной миллионов заболевших коронавирусом, число умерших перевалило за 260 тысяч. И сейчас надо не изощряться в словоблудии, а бороться за жизни людей. Иначе под шумок политических шоу он унесет еще не одну человеческую жизнь. И очень возможно, что если бы Запад не проигнорировал громкие и ясные сигналы Китая о вспышке неизвестного инфекционного заболевания в первых числах января (а это доподлинно установлено), то коронавирус вряд ли так разгулялся по миру. Даже после того, как ВОЗ объявила о пандемии коронавируса в начале марта, в западных странах не предприняли должных предупредительных мер. Там во всю в это время критиковали Китай за введенный жесткий карантинный режим, ущемляющий, по мнению "демократов", права человека. Но Китай в борьбе с эпидемией защитил ключевое право человека – право на жизнь.

Китай на фоне информационной войны продолжает помогать десяткам стран в борьбе с коронавирусом, отправляя гуманитарные грузы с защитными костюмами, масками для врачей, оборудованием, противоэпидемическими средствами. Но даже в этом западные СМИ усмотрели якобы геополитическую заинтересованность Китая, дескать, он помогает из корыстных побуждений, чтобы потом оказывать давление на эти страны. Даже чисто теоретически трудно представить, какое геополитическое влияние Китай может оказать, например, на Германию, получившую на днях десять миллионов масок из Китая. Или на другие страны Европы, куда в течение минувшего месяца грузовые поезда Китай-Европа доставили 660 тысяч наименований медицинских средств для борьбы против коронавируса, общим весом более трех тысяч тонн. А китайские врачи отправляются в разные страны мира, чтобы помочь своим коллегам спасать жизни людей. То есть Китай подает хороший пример международному сообществу: именно так, помогая друг другу, и надо жить, тем более, когда беда на всех одна.

Объединить усилия, думается, надо и нам, журналистам стран-членов ШОС и расположенных вдоль "Пояса и пути". Именно об этом говорили мы на всех форумах сотрудничества СМИ "Один пояс – один путь", на последней встрече Информационной сети "Один пояс – один путь". Людям нужна объективная, достоверная, правдивая информация, и наша задача донести ее до наших читателей, зрителей, слушателей. Вместе легче победить пандемию не только коронавируса, но и дезинформации.