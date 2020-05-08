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Глава ВОЗ предупредил о рисках отказа от режима изоляции

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- Нина Ничипорова
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На фоне того, что все больше стран рассматривают варианты смягчения так называемых режимов изоляции, генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус предупредил, что меры по выходу из изоляции должны приниматься крайне осторожно.

"Сохраняется реальный риск возврата к закрытию от внешнего мира, если страны не будут очень осторожно и поэтапно регулировать переход к нормальной жизни", - заявил он в ходе виртуальной пресс-конференции из Женевы.

Как сообщает агентство Синьхуа, он вновь озвучил шесть критериев, которые ВОЗ предлагает странам на рассмотрение. Это - строгое наблюдение, изоляция, тестирование и лечение каждого случая заражения, отслеживание всех контактов, достаточные профилактические меры на рабочих местах и в учебных заведениях, а также полное взаимодействие внутри общества в период постизоляционной "новой нормальности".

По словам главы ВОЗ, организации известно о более 3,5 млн. случаях заражения COVID-19 и почти 260 тыс. случаях смерти, с начала апреля ежедневно регистрируется около 80 тысяч новых случаев инфицирования.

"Это не просто числа. За каждым отдельным случаем - мать, отец, сын, дочь, брат, сестра или друг", - сказал Т. А. Гебрейесус.


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URL: https://www.vb.kg/387916
Теги:
ВОЗ, коронавирус
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