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Финпол нашел движимое и недвижимое имущество Кубанычбека Жумалиева

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- Екатерина Улитина
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Финпол нашел имущество депутата Жогорку Кенеша Кубанычбека Жумалиева и его родственников.

"В рамках досудебного производства установлено движимое и недвижимое имущество, где Жумалиев имеет долю в уставном капитале, и является учредителем и руководителем. Также установлено многочисленное имущество близких родственников Кубанычбека Жумалиева", - говорится в сообщении Государственной службы по борьбе с экономическими преступлениями.

Напомним, ранее ГСБЭП ведет досудебное производство по вопросу имущества депутата Жогорку Кенеша Кыргызской Республики Кубанычбека Жумалиева, зарегистрированное Генеральной прокуратурой Кыргызской Республики.

Проверка имущества кубанычбека Жумалиева началась после того, как один из лидеров движения "Чон-Казат" в социальных сетях обвинил депутата незаконном обогащении. Кубанычбек Жумалиев обратился в милицию с заявлением на активиста из-за того, что в его выступлении содержались призывы прийти в дом к Жумалиеву и силой забрать богатства. Правоохранительные органы начали досудебное производство. Кроме того, Жумалиев требует в судебном порядке 10 млн сомов в качестве компенсации морального вреда за распространение ложных обвинений.


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URL: https://www.vb.kg/388379
Теги:
Финполиция, ГСБЭП, Кубанычбек Жумалиев, Кыргызстан, расследование
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