Город беспечности. Как живет Бишкек после карантина (фото)

На фоне роста числа заболеваемости COVID-19, Бишкек возвращается к обычной жизни после двухмесячного карантина. Практически все сферы деятельности возобновили работу, а на улицах вновь появились люди. Как живет столица в разгар пандемии, наблюдал корреспондент VB.KG. Отметим, что за последние сутки в Кыргызстане выявили 52 новых случая заражения COVID-19, всего с начала вспышки диагноз подтвердился у 1520 человек.

Общественный транспорт

Общественный транспорт в Бишкеке начал ходить с 25 мая. Учитывая эпидемиологическую ситуацию в стране в салонах пассажиры должны занимать только "сидячие" места, а водитель должен следить, чтобы наполняемость транспортного средства составляла примерно 60%. В целом водители соблюдают эти правила. В салонах свободно и довольно чисто. В целом число пешеходов на дорогах меньше, чем обычно, поэтому проблемы с нехваткой транспорта обычно не возникает.

Торговые центры

В торговых центрах, как и в супермаркетах работает уже привычная система. Сотрудники на входе измеряют температуру бесконтактным термометром и брызгают на руки антисептиком. Без маски внутрь не пускают. Что изменилось, так это число людей в торговых залах. После карантина их намного меньше. Исключение - разве что первый этаж "старого" ЦУМа, где ремонтируют и продают мобильные телефоны и аксессуары к ним.

Кафе и рестораны

Несмотря на экономический кризис и бушующую в мире пандемию, бишкекчане с удовольствием проводят время в кафе. Пока работать разрешено работать лишь небольшим кафе, рассчитанных максимум на 50 мест. Несмотря на заявление мэра Азиза Суракматова, что данные посетителей кафе будут записывать, администрация заведений не спешит исполнять распоряжение.

Парки и скверы

Несмотря на запреты и предупреждения, что в парках гулять небезопасно, бульвар Эркиндик вновь полон людей. Молодые родители, велосипедисты, влюбленные парочки и горожане почтенного возраста заполнили дорожки и скамейки любимого места отдыха. Здесь уже ничего не напоминает, что в стране действует режим чрезвычайной ситуации. Пропали и уже ставшие привычными ленты для ограничения передвижений.

Санитарные нормы

Бишкекчане в последние месяца запутались в противоречивой информации о пользе медицинских масок. Точку в вопросе, по всей видимости, поставила жара - дышать через любую ткань при температуре почти 40 градусов очень не комфортно. По этой или по другой причине большая часть горожан маски не носят или спускает их на подбородок.

Справедливости ради, надо сказать, что обвинить горожан в полном игнорировании санитарных норм было бы неправильным. В центре города людей значительно меньше, к вечеру он и вовсе пустеет. Большинство все-таки стараются выполнять требования медиков и властей - не собираться большими группами, не толпиться в одном месте, соблюдать правила гигиены и санитарные нормы.