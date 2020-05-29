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В США сменили обвинительный тон

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- Нина Ничипорова
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Недавно Вашингтон открыто выступил с обвинениями в адрес Уханьского института вирусологии, назвав его источником нового типа коронавируса. Этому необоснованному политическому преступлению противостояли ученые мира. США вынуждены были сменить тон и добавить в свои высказывания оттенок возможности.

Китай выступает против расследований, основанных на презумпции вины, особенно когда последовательность генов доказывает природное происхождение нового типа коронавируса, а также против подобных сфабрикованных обвинений в адрес любых лабораторий в мире. Одновременно с этим КНР придерживается мнения о необходимости осуществления глобальной инспекции безопасности мировых лабораторий, в ходе которой Всемирная организация здравоохранения будет играть надзорную роль.

Всем известно, что в США находится наибольшее в мире количество биологических лабораторий, которые проводят самые расширенные и загадочные исследования. Кроме этого, Соединенные Штаты являются решительным противником подписания Конвенции ООН о запрещении биологического оружия. В связи с этим международному сообществу следует проводить прозрачные расследования.

В августе прошлого года биологическая лаборатория Форт–Детрик в американском штате Мэриленд была закрыта. Недавно она вновь была введена в эксплуатацию, что стало причиной множества спекуляций, связанных с новым типом коронавируса. Американские СМИ со ссылкой на Центры по контролю и профилактике заболеваний отметили, что причиной закрытия лаборатории стали проблемы с системой очистки воды. Этот инцидент как минимум показывает, что существует серьезная скрытая опасность в безопасности. Таким образом, эта лаборатория естественным образом должна стать одним из ключевых объектов расследований.

В 2015 году издание USA Today сообщило о разных инцидентах в биологических лабораториях США. Согласно предоставленным данным, с 2006 по 2013 год разные лаборатории США уведомили федеральные регулирующие органы о более 1500 случаях, связанных с возбудителями заболеваний. В частности, сообщалось об утечке, системных повреждениях защитного оборудования и устройств, укусах животных и многом другом. 15 человек заразились в результате лабораторных аварий или незаконных операций. В этом докладе также были приведены примеры о смерти многочисленных ученых после заражения.

США как страна с относительно сильным научным потенциалом обладает большим количеством прав по вопросам утверждения стандартов безопасности лабораторий. У Вашингтона есть тенденция использовать эти права в геополитических целях.

США, кроме строительства лабораторий внутри своей страны, основали биологические лаборатории в странах СНГ вокруг России. Отдельные люди подозревают, что в лабораториях в Центральной Азии Вашингтон проводит более рискованные эксперименты, чем в лабораториях внутри США.

Нынешняя борьба с эпидемией продемонстрировала системный хаос в государственном управлении в США. Отдельные ключевые возможности страны, которые считались передовыми в мире, оказались весьма неподобающими. Таким образом, у людей есть все основания подозревать, насколько меры безопасности многочисленных биологических лабораторий США соответствуют положенным стандартам. Сколько еще скрывается от внешнего мира?


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URL: https://www.vb.kg/388469
Теги:
Китай, США, коронавирус
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