Анжелика рассказала, что ее пригласили на выборы сразу пять партий

Певица Анжелика Бекболиева получила приглашение сразу от пяти политических партий войти в их список кандидатов. Об этом звезда написала в своем аккаунде в Инстаграм.

Девушка не приняла решение и сомневается стоит ли ей идти в политику и связываться с партиями.

- Я никогда не собиралась заниматься политикой. Но сейчас я чувствую, что у меня есть возможность попробовать решить некоторые проблемы, которые я вижу собственными глазами. И я стала задумываться над этим, когда все чаще слышу, как люди говорят: "Может быть, вы сможете что-то изменить и работать ради нас". Сейчас я хочу спросить вашего совета, как мне поступить. Помогать людям как сейчас, в качестве волонтера, или поддержать одну из партий, - спрашивает совета у подписчиков Анжелика.

Многие подписчики советуют певице держаться подальше от политиков, другие предлагают конкретные партии, в чьих рядах они хотели бы видеть певицу. Сама Анжелика не уточнила от каких партий она получила предложения.

Недавно в социальных сетях начали распространять фейковые списки партий, в числе кандидатов от которых была и Анжелика. Она опровергла все слухи об ее участии в выборах в Жогорку Кенеш.

Отметим, Анжелика последние месяцы активно занимается волонтерской деятельностью.