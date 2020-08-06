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Анжелика рассказала, что ее пригласили на выборы сразу пять партий

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- Екатерина Улитина
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Певица Анжелика Бекболиева получила приглашение сразу от пяти политических партий войти в их список кандидатов. Об этом звезда написала в своем аккаунде в Инстаграм.

Девушка не приняла решение и сомневается стоит ли ей идти в политику и связываться с партиями.

- Я никогда не собиралась заниматься политикой. Но сейчас я чувствую, что у меня есть возможность попробовать решить некоторые проблемы, которые я вижу собственными глазами. И я стала задумываться над этим, когда все чаще слышу, как люди говорят: "Может быть, вы сможете что-то изменить и работать ради нас". Сейчас я хочу спросить вашего совета, как мне поступить. Помогать людям как сейчас, в качестве волонтера, или поддержать одну из партий, - спрашивает совета у подписчиков Анжелика.

Многие подписчики советуют певице держаться подальше от политиков, другие предлагают конкретные партии, в чьих рядах они хотели бы видеть певицу. Сама Анжелика не уточнила от каких партий она получила предложения.

Недавно в социальных сетях начали распространять фейковые списки партий, в числе кандидатов от которых была и Анжелика. Она опровергла все слухи об ее участии в выборах в Жогорку Кенеш.

Отметим, Анжелика последние месяцы активно занимается волонтерской деятельностью.


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URL: https://www.vb.kg/390722
Теги:
выборы, социальные сети, Кыргызстан, политика, Депутат
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Сюжет: Выборы-2020 (17 материалов)
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Комментарии
горожанин
06.08.2020, 16:12

Она что ,думает будет сидеть в жк?Наивная,только представит партию,а там по спискам уже проплаченным заранее уже есть кому сидеть,на манеже одни и те же лица или их дети,способные управлять народом.

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