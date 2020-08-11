Выборы-2020: "Гумпомощь от партий может принять форму скрытого подкупа"

Общественный фонд "Общее дело" призывает участвующие в парламентских выборах политические партии воздержаться от благотворительной деятельности под партийными знаменами, так как это противоречит законодательству, может быть расценено как подкуп и оказать влияние на волеизъявление избирателей.

В своем заявлении фонд напоминает всем участникам предвыборной гонки, что в части 3 и 4 статьи 28 Конституционного закона КР "О выборах Президента КР и депутатов Жогорку Кенеша

КР" указано, что: "С момента назначения выборов запрещается осуществлять подкуп избирателей:

- выплачивать денежные средства; - вручать подарки и иные материальные ценности; - проводить льготную распродажу товаров; - бесплатно распространять любые товары, за исключением агитационных печатных материалов, значков, футболок, головных уборов, шарфов, содержащих символику политической партии, выдвинувшей список кандидатов, изображение кандидата в соответствии с перечнем, утверждаемым Центральной избирательной комиссией; - предоставлять безвозмездные или на льготных условиях услуги".

"Мы согласны с тем, что регистрация кандидатов в депутаты от политических партий еще не завершена, но категорически не согласны с тем тезисом, что до этих пор потенциальные участники предвыборной гонки могут оказывать гумпомощь, так как в КР складывается тяжелая социально-экономическая ситуация. Мы также не согласны с любыми интерпретациями статей закона, неважно, от кого они исходят", - отмечают в ОФ.

Правозащитники также напоминают об обращении ЦИК ко всем участникам предвыборного процесса, где указано, что "благотворительная деятельность, предоставление безвозмездной

или на льготных условиях услуг, включая волонтерскую деятельность, могут нарушить установленные конституционным законом требования ведения избирательной кампании".

Так, ЦИК КР рекомендовала "политическим партиям, намеревающимся участвовать в выборах,

воздержаться от действий, нарушающих нормы установленные вышеуказанным конституционным законом, которые могут повлечь ответственность, установленную законодательством и обращает внимание политических партий, которые намерены оказывать помощь в связи со сложной эпидемиологической ситуацией в Кыргызской Республике, оказывать ее через республиканский штаб и/или через штабы, образованные в местных государственных органах и органах местного самоуправления".

В ОФ "Общее дело" убеждены в том, что отсутствие единообразного понимания субъектами избирательного процесса положений Конституционного закона "Закона КР "О выборах Президента КР и депутатов Жогорку Кенеша КР" приводит к нарушению закона, ставит участников гонки в неравные условия, создает недобросовестную конкуренцию.

Растущие масштабы оказания партиями гумпомощи могут принять форму скрытого подкупа, что, как следствие, будет оказывать влияние на поведение избирателей

.