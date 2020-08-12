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При базарном парламентаризме нет партий – эксперт о новых политобъединениях

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- Екатерина Улитина
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В Кыргызстане нет настоящих партий, люди, желающие пройти в парламент создают временные партнерские союзы, которые распадаются сразу после выборов. Таким мнением с VB.KG поделился политолог, председатель клуба региональных экспертов "Пикир" Игорь Шестаков.

- Принятая в 2010 году Конституция преобразовала Кыргызстан в парламентскую республику, но на деле реальных партий так и не появилось. Они как были объединениями кошельков, которые хотят пройти в Жогорку Кенеш и получить свои дивиденды, так и остаются. По сути, наша Конституция написана как раз для них, для "золотых" номеров в партийных списках. В системе базарного парламентаризма, когда идет не битва идей и стратегий, а простой торг за мандаты, партий нет, есть лишь временное партнерство, которое распадается достигнув или наоборот не достигнув цели, - прокомментировал Игорь Шестаков появление в списках партий новых имен.

В подтверждение своих слов он привет в пример СДПК, которая "лопнула" как только Атамбаев ушел с поста президента и попробовал править в костюме серого кардинала. Еще один пример - "Ар-Намыс", которая перед выборами в 2010 году собрала в своих списках представителей многих организаций, но уже на следующих выборах большинство из них перешли в другие более "проходные партии". Партия "Онугуу прогресс", которая на прошлых выборах набрала более 9% голосов избирателей, теперь фактически не существует, и не будет участвовать в выборах.

Также он прокомментировал новость о том, что Омурбек Суваналиев примкнул к партии Адахана Мадумарова, а бывший полпред Ошской области, которому даже пророчили кресло премьер-министра Узарбек Жылкыбаев пойдет на выборы с партией "Республика".

- Омурбек Суваналиев и Адахан Мадумаров уже не в первый раз пытаются вновь попасть в Жогорку Кенеш, но надо понимать, что если политик активно не участвует в управлении государством, не варится в этом каждый день, он "умирает" и за него не будут голосовать. Хотя, сейчас в ситуации настолько много неизвестных, что при грамотной стратегии, их союз вполне может пройти в ЖК, - считает Игорь Шестаков.

Он уверен, что не стоит списывать со счетов "Республику".

- В отличие от многих эта партия не развалилась и она существует. Не надо забывать, что даже после ухода Омурбека Бабанова в сознании людей она ассоциируется с ним, а в его поддержку на президентских выборах высказались около 30% населения. Вполне возможно, что этот электорат поддержит "Республику" и теперь, - допустил эксперт.

По его мнению, сезон политических союзов и объединений только начинается.

- Привлекательность партии оценивается по тому насколько она проходная. Чем выше у нее шансы попасть в ЖК, тем больше кандидатов будут туда проходить. Так было в 2010 и в 2015 годах, так происходит и сейчас. Но, на этих выборах в отличие от предыдущих есть интрига. Если раньше победитель гонки был очевиден – СДПК, то теперь явного фаворита нет. А значит, результаты могут быть непредсказуемыми. На итоги могут повлиять ситуация с коронавирусом и жесточайший за 30-летнюю историю независимости экономический кризис, продолжил эксперт. Еще один аспект – на этих выборах будет больше избирателей. В Кыргызстан вернулись тысячи трудовых мигрантов. Как они проголосуют – неизвестно и их голоса могут также повлиять на результаты, - заключил Игорь Шестаков.

Напомним, выборы в Жогорку Кенеш назначены на 4 октября 2020 года. О своем намерении участвовать заявили 44 партии.


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URL: https://www.vb.kg/390953
Теги:
выборы, Кыргызстан, политика, Жогорку Кенеш, Игорь Шестаков, Омурбек Бабанов, Омурбек Суваналиев
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Сюжет: Выборы-2020 (22 материалов)
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